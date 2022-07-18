Дожди в начале недели и теплые выходные: прогноз погоды в Ижевске с 18 по 24 июля

Какая погода ждет жителей Ижевска на этой неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

После двух недель жары тип погоды в Удмуртии начнет меняться, об этом сообщила пресс-служба удмуртского гидрометцентра.

Сегодня, в понедельник, 18 июля, еще будет довольно жарко – до +29 °С, но местами возможны дожди и грозы. Ночью синоптики также обещают дождь и около +17 °С.

А уже со вторника температурный фон в республике будет снижаться. Скажется влияние южного циклона, который принесет интенсивные осадки и грозы. 19 июля столбик термометра днем достигнет лишь +22..+24 °С (данные сервиса «Яндекс.Погода» и Росгидрометцентра отличаются на 1-2 °С). По информации Росгидрометцентра на территории Удмуртии в этот день ожидается переменная облачность. Пройдут дожди, вероятно, достаточно интенсивные. Ветер южный или юго-западный, 2-3 м/с. Ночь будет еще прохладнее, чем предыдущая – до +13 °С, но без осадков; ветер юго-западный, слабый.

К пятнице вновь потеплеет, можно даже будет немного позагорать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 20 июля, днем будет облачно и дождливо. Воздух, по данным разных сервисов, прогреется примерно до +21..+23 °С; западный ветер усилится до 4 м/с. Ночью снова без осадков, температура воздуха понизится до +11 °С, ветер не изменит направления, но его скорость снизится до 2 м/с.

21 июля, в четверг, ожидается переменная облачность и +23 °С, без дождей. Ветер вновь юго-западный, слабый. Ночью направление ветра изменяется на противоположное, но скорость едва составит 1 м/с, вновь будет около +12 °С.

В пятницу, 22 июля, днем несколько потеплеет – до +25 °С. Ожидается переменная облачность и слабый юго-восточный ветер. Ночью около +13 °С. Ветер начнет меняться на северный, но в целом будет почти полный штиль.

К выходным в Удмуртии установится комфортная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 июля, и воскресенье, 24 июля, погода установится очень ровная, стабильная. Дневная температура на выходных ожидается около +23 °С. По предварительному прогнозу для субботы и воскресенья будет характерна переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 2-3 м/с. Ночами – примерно +12 °С, сухо и так же слабый северный ветер. По данным сервиса «Яндекс.Погода» ночи будут немного теплее, до +14..+15 °С.

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