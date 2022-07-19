Догазификация в Удмуртии: 7 основных вопросов

Фото: Д.Мошкина

В Удмуртии в 2021 году начала действовать программа догазификации. С ее помощью можно бесплатно провести сети до границ своего участка, если населенный пункт уже газифицирован. Отвечаем на главные вопросы о программе вместе с руководством АО «Газпром газораспределение Ижевск» – генеральным директором Алексеем Вершининым и заместителем генерального директора по строительству и инвестициям Сергеем Сивцовым в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM, 12+).

– Что можно сделать бесплатно в рамках программы догазификации?

– В рамках программы догазификации АО «Газпром газораспределение Ижевск» бесплатно проводит сети до границ вашего земельного участка. Условия: населенный пункт должен быть уже газифицирован, дом и участок – оформлены в собственность. Газ должен использоваться для личных нужд.

– Какие документы нужно подать и куда направлять обращения?

– Для участия в программе нужны следующие документы:

- паспорт;

- ИНН;

- СНИЛС;

- документы о праве собственности на земельный участок и дом;

- ситуационный план;

Подать заявление можно несколькими способами: через портал Единого оператора газификации, в офисах АО «Газпром газораспределение Ижевск», через Госуслуги, в МФЦ.

– Почему принимают не все заявки?

– Действительно, количество принятых заявок меньше, чем поданных. На это есть несколько причин: несоответствие критериям программы (например, дом не в собственности, или нет газа в населенном пункте), дублирование обращений.

«Граждане, услышав про программу, стали активно подавать заявки, боясь, что они могут не попасть в нее. Подавали на портал единого оператора догазификации, «Госуслуги» и для надежности еще заходили к нам в офис. Соответственно, от каждого абонента, который воспользовался несколькими источниками, мы получали несколько заявок. После этого мы должны были отработать каждую, очистить их, и здесь уже получилось уменьшение количества заявок в разы», – пояснил Алексей Вершинин.

Сергей Сивцов уточнил, что принимается первая. Последующие обращения от одного гражданина аннулируются.

– Есть ли льготы на газовое оборудование и сети внутри участка?

– Да, АО «Газпром газораспределение Ижевск» работает с правительством региона, муниципалитетами и Минстроем над льготами, чтобы люди пользовались программой. Бесплатное доведение газа до участка – это хорошо, но нужно же еще купить оборудование и провести сети внутри. Но некоторые могут получить льготный заем на семь лет под 5 % годовых:

- работники бюджетной сферы;

- работники государственных муниципальных предприятий и сферы ЖКХ;

- работники сельскохозяйственной отрасли;

- граждане, пострадавшие от пожаров и стихийных бедствий;

- чернобыльцы и их вдовы;

- ветераны боевых действий;

- многодетные семьи;

- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Многодетные семьи также могут рассчитывать на 250 тысяч рублей, которые им выплачивают за рождение третьего и последующих детей после 2021 года.

По всем вопросам получения льготного займа нужно обращаться в администрацию муниципального образования по месту регистрации домовладения. Необходимо написать заявление, образец которого предоставят в администрации, и предоставить паспорт, а также копию свидетельства о собственности жилого помещения, либо выписку из ЕГРН о праве собственности на дом.

Фото: Д.Мошкина

– Можно ли подключить к газоснабжению СНТ?

– Да, в рамках программы догазификации можно довести трубы до границ СНТ. Но здесь есть нюансы.

«Догазификации подлежат СНТ, которые находятся в черте населенного пункта, уже ранее газифицированного. Почему я заостряю внимание на этом моменте? Были случаи, когда была произведена нарезка на землях сельхозназначения, и они имеют статус СНТ, но при этом в границу ни одного населенного пункта не входят. Особенно это свойственно участкам вокруг Ижевска. Они будут газифицироваться на общих основаниях, платно. Надо внимательно смотреть», – прокомментировал Сергей Сивцов.

Для догазификации нужно скооперироваться с соседями и выбрать ответственное лицо. Как правило, это председатель СНТ. Нужно собрать документы для коллективной заявки, чтобы председатель подал ее организованно.

– Можно ли вернуть деньги, если заявление подали до начала программы?

– Если договор заключен после 21 апреля 2021 года и акты о подключении еще не подписаны, заявитель вправе обратиться с обращением о включении в договор о подключении условия о бесплатности. Дополнительное соглашение направят в течение десяти рабочих дней, а деньги вернут в течение трех месяцев.

«Граждане, которые заплатили, но не подписали акт строительства, обращаются с заявлениями. Мы всем все возвращаем. Так уже поступили 260 человек», – рассказал Алексей Вершинин.

– Повлияли ли санкции на программу?

– Нет, потому что все оборудование используется полностью отечественное. Газовое бытовое оборудование тоже можно выбрать отечественное. Оно отличается надежностью и эффектинвостью.

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