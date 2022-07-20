Одноэтажная застройка по соседству с новыми высотками: как живет Восточный поселок в Ижевске

Восточный поселок особенно красив в темноте Фото: Амир Закиров

Восточный поселок находится в самом центре частной застройки Ижевска. С юга его очерчивает улица Ленина, с востока – Бабушкина, с севера – 10 лет Октября, а с запада с ним смыкается район Культбазы.

НАЧИНАЕТ ИСТОРИЮ С XX ВЕКА

В документах города Восточный поселок появляется в двадцатых годах XX века, во времена индустриальных преобразований, когда старые заводы перестраивались и воздвигались новые. Вместе с ростом производства рос и сам город. И вот – 16 октября 1937 года появляется протокол заседания президиума Ижевского городского совета о «присвоении новых наименований улицам во вновь образованных кварталах». Среди них и затесался Восточный поселок: «Присвоить следующие названия улицам во вновь образованных кварталах нарезки 1937 г., согласно проекту по Восточному поселку: 1. Михайлова, 2. Смирнова, 3. Бабушкина, 4. Воткинская, 5. Уральская, 6. Камская, 7. Орджоникидзе (Гольянский поселок), 8. Потерянная – Промышленная».

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Несколько шагов по деревянному настилу со стороны Авангардной – и шумные улицы сменяются местом тихим и практически безлюдным. А под нами речка Карлутка. В неприметном ручейке сложно разглядеть реку, но это правда она.

В Восточном поселке есть красивые мосты через Карлутку Фото: Амир Закиров

Тихо и пусто, даже днем. По разбитым дорогам изредка едут дети на своих велосипедах. Остается только удивляться тому, как они умудряются кататься по этим ухабам так быстро. Некоторые дороги отсыпаны щебенкой, словно для того, чтобы еще больше усложнить передвижение, – ни ходить, ни ездить по этим камням не удобно. А ведь это не единственная проблема: ливневки и освещение – извечные проблемы местных жителей.

Ходить по Восточному поселку мне в туфлях было тяжело. А местные на велосипеде ездят! Фото: Амир Закиров

Дороги – явно одна из проблем района Фото: Амир Закиров

Район спальный, но за некоторыми заборами слышен лай собак, охраняющих хозяйство. Социальных учреждений мало: одна больница, три школы, в одной из которых недавно требовался капитальный ремонт, два детских сада. Есть проблемы с поиском магазинов. Встречается мелкий бизнес, например шиномонтажки, владельцам которых не отказать в некоторой оригинальности.

Такого робота мы нашли у одного из предприятий Фото: Амир Закиров

На улице Совхозной можно увидеть интересный артефакт прошлого – колонку. Мы не заметили, чтобы кто-нибудь набирал здесь воду, но в памяти еще свежи воспоминания о прошлогоднем скандале, разгоревшемся в похожем по укладу месте, – на Татарбазаре, когда колонки там замерзли.

Судя по всему, не во всех домах есть водоснабжение Фото: Амир Закиров

С сумерками место становится атмосфернее: домики выглядят особенно уютно. С другой стороны, мы бы не рекомендовали гулять здесь одним. Не всем придутся по душе плохо освещенные улицы, по которым начинают ходить странные личности. Нам, например, встретился не совсем одетый мужчина.

Восточный поселок в темноте Фото: Амир Закиров

ДОМА С ВЫДУМКОЙ

Несмотря на убитые дороги, здесь приятно гулять, разглядывая дома. Рядом с вычурными коттеджами стоят и дорогие кирпичные, основательные здания, и почерневшие от времени деревянные избушки. Никакого единого стиля, но тем интереснее. Эклектичность застройки и контрасты.

В Восточном поселке встречаются деревянные дома Фото: Амир Закиров

...и кирпичные Фото: Амир Закиров

«Восточный поселок – тихий и спокойный район. Да, у нас много проблем – плохие дороги, строят многоэтажки. Но мне нравится, что я живу в своем доме. И в отличие от того же Татарбазара, можно быстро добраться до центра», – поделился встретившийся по дороге местный житель Кирилл.

Особенно привлекают взгляд дома с наличниками: их можно встретить по всему поселку – разных цветов и свежести. Выглядит безумно красиво.

Фиолетовые наличник Фото: Амир Закиров

Белые наличники Фото: Амир Закиров

Зеленые наличники Фото: Амир Закиров

Не без креатива украшены и дворы. Процветает и нелегальный нынче ЖЭК-арт.

Район считается местом частной застройки. Однако многоэтажки встречаются, резко контрастируя и привлекая внимание своими яркими цветами на фоне более скромной палитры. Жителям такое соседство не нравится – в группах района в соцсетях постоянно публикуются негативные комментарии по поводу многоэтажного строительства. Они неоднократно выходили с инициативой запретить такие дома на всей территории поселка. Тем не менее несколько жилых комплексов уже здесь.

Восточный поселок – район контрастов Фото: Амир Закиров

Строительство проспекта Калашникова стало еще одним поводом для беспокойства. Для таких мероприятий предполагалось изъятие участков. Глава Удмуртии успокаивал жителей, что сноса не планируется. Проект пока так и не появился, но недавно о строительстве магистрали задумались вновь.

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА

Восточный поселок – тихий и уютный район практически в центре города. Попадая сюда, ты словно оказываешься в русской деревне, с полагающимися достоинствами, недостатками и просто особенностями. Плохие дороги, нехватка освещения, чувство небезопасности по вечерам… Тем не менее место хорошее, если есть нужда сменить обстановку, не выезжая из Ижевска, – здесь достаточно просто разглядывать дома и их детали, чтобы погрузиться в другой архитектурный мир, на время уйти от давящих многоэтажных конструкций.

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