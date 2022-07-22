На выходных 23 и 24 июля погода будет хороша: облачно, тепло и никаких дождей Фото: Константин ИВШИН

Выходные 23-24 июля порадуют ижевчан хорошей погодой после небольшого дождя в пятницу. Как сообщает пресс-служба Росгидрометцентра, следующей непогоды следует ждать только ко вторнику, 26 июля. Мы расскажем о погоде на каждый день.

Вечер пятницы 22 июля готовит жителям столицы Удмуртии небольшой кратковременный дождь, с северо-западным ветром под два метра в секунду. Ночью температура воздуха опустится с дневных +26°С до +14°С, дождь к тому времени уже прекратится.

На выходных 23 и 24 июля погода будет хороша: в субботу столбик термометра поднимется на градус, а потом сделает это еще раз воскресенье. Облачно, тепло и никаких дождей, а северо-западный ветер в воскресенье сменится юго-западным — отличная погода для отдыха на свежем воздухе.

Новая неделя встретит горожан с +29°С, но уже во вторник стоит ждать кратковременных дождей.

А теперь подробнее о погоде в Ижевске на каждый день расскажем по данным Росгидрометцентра:

- Вечером в пятницу, 22 июля, пройдет небольшой кратковременный дождь, а температура воздуха будет медленно опускаться с +26°С к +14°С;

- В ночь на субботу, 23 июля, ожидаются +14°С, без осадков; днем температура воздуха вернется к значению в +28°С, облачно с прояснениями, но также без дождей;

- Ночью, с субботы на воскресенье 24 июля, температура воздуха тоже будет +14°С без осадков, а днем поднимется до +29°С. Облачность сохранится, но дождей по прежнему не ожидается;

- С воскресенья на понедельник, 25 июля, ночью будет +16°С, без осадков; днем температура снова поднимется до +29°С с небольшой облачностью;

- В ночь с понедельника на вторник, 26 июля, температура воздуха будет +17°С; днем пройдет кратковременный дождь, а температура будет +28°С.

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