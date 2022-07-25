Последние новости Ижевска на утро 25 июля: ижевчане записали трек с известной певицей и ДТП со смертельным исходом

Смертельное ДТП произошло в Удмуртии этой ночью. Фото: ПСЧ-37 село Малая Пурга

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер юго-западный 8-13 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях к этому часу.

Смертельное ДТП произошло этой ночью

25 июля 2022 года в 00:00 поступило сообщение о ДТП. Об этом сообщает ПСЧ-37 села Малая Пурга. На 130 км трассы М-7 произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса.

Ограничение движения на улице Красной в Ижевске

С 8 часов утра 23 июля ограничили движение транспорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба МУП «Ижводоканал». Это связано со строительством водопровода к новому жилищному комплексу, расположенному между улицами Карла Маркса и Красная.

Девушка чуть не утонула в Глазове 22 июля

Девушка проплыла несколько метров и тут ее понесло течение. В момент купания, она была в нетрезвом состоянии, что стало причиной нехватки сил, чтобы сопротивляться течению. Вода унесла ее за границы пляжа. Девушка начала захлебываться.

Грузовик опрокинулся на трассе «Ижевск-Воткинск»

Грузовик опрокинулся на трассе «Ижевск-Воткинск». Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В субботу, 23 июля, в соцсетях Ижевска появились сообщения об огромной пробке на трассе «г. Ижевск - г. Воткинск». Позже выяснилось, что дорогу перегородил опрокинувшийся грузовик. Как пояснили «Комсомолке» в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла около 9:00 на 25-ом километре автодороги.

Жители Ижевска записали песню вместе с известной певицей

Композиция «Лето» стала результатом совместной работой ижевчан и известной певицы Фото: Катя Ангелова, vk.com/uchuchudu

Певица Светлана Сурганова (экс «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр») записала новую песню «Лето». Эта композиция является результатом совместного творчества Светланы и музыкального проекта «Учучуду», создателями которого являются жители Ижевска.

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