«Пятёрочка» поддержала участников забега в Ижевске

Сеть уже не первый год активно поддерживает спортивные мероприятия по всей России и создает множество инициатив для развития здорового образа жизни среди населения. Так, в рамках забега в столице Удмуртии «Пятёрочка» организовала лаунж-зону для отдыха с мягкими пуфами, где можно зарядить гаджет и выпить ароматный кофе или освежающий лимонад из фреш-бара. Кроме того, каждый гость мероприятия мог размяться на танцевальном флэшмобе вместе с ведущим и поучаствовать в настоящей гонке на стационарных велосипедах, на беговой дорожке, сделать запоминающееся фото на фотозоне или написать письмо близким и оставить его в специальном почтовом ящике от «Пятёрочки», а дети были в восторге от большой стенд-раскраски и аквагрима.

Для тех, кто потерялся, торговая сеть разместила заметный оранжевый пин «Островка безопасности» – часть социального проекта, который реализуется совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Кроме того, каждый гость спортивного праздника мог получить промокод на скидку в магазинах сети. Для этого необходимо было выполнить одно из условий: скачать приложение «Пятёрочка Доставка», выиграть велосипедную гонку, пробежаться на беговой дорожке, разместить фото со специальным хештегом в социальных сетях, отправить открытку друзьям или сдать батарейки на утилизацию.

На дистанцию также вышли 10 сотрудников «Пятёрочки».