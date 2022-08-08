Каникулы должны закончиться необычно, ярко и интересно

Многие дети в лагере обнаружили в себе творческую жилку

«Это просто находка!» – уверены родители детишек, которые нынешним летом посещали лагерь Zskills. И дело тут даже не в том, что ребята все это время были под присмотром и заняты делом. Позитивные эмоции и впечатления сложились совершенно по другому поводу. Сейчас мамы ребят, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, сами все расскажут!

Помогли с социализацией

Семья Камилы Минаевой живет в Москве, а в Ижевск они приезжают лишь периодически в гости к родителям. В одну из встреч мама Камилы – бабушка Марка – рассказала о лагере Zskills, в котором летом мог бы отдохнуть 8-летний Марк.

«У нас на тот момент сложилась непростая ситуация. Дело в том, что мой сын два года провел в больнице, поэтому общаться с детьми ему было достаточно сложно. А в этом году мы идем в первый класс, поэтому двухнедельный летний лагерь с дневным пребыванием был как нельзя кстати. Кроме этого, в нем есть очень важный для нас момент – в одной смене дети разного возраста», – поделилась Камила.

Камила Минаева

Сначала, признается она, ее сыну было непросто, но атмосфера внутри коллектива была настолько комфортной, что мальчик смог очень быстро настроить дружеские связи, расслабиться и получить массу положительных эмоций от всех проводимых в течение смены мероприятий и занятий.

«Марк был в полном восторге, и мы ни на минуту не пожалели о сделанном выборе. Очень насыщенная и интересная программа, сын узнал много нового и полезного. Огромная благодарность вожатым и преподавателям, которые помогли моему сыну очень мягко и комфортно влиться в коллектив, дали полезные навыки и знания. Был очень трогательный момент, когда после экскурсии в ресторан KFC сын принес мне сделанный своими руками бургер. До этого всегда я о нем заботилась, а тут он решил позаботиться обо мне», – растроганно рассказала мама.

Марк Минаев

Направили энергию в нужное русло

То, что в одной смене отдыхали дети разного возраста, также понравилось Ольге Сергуниной и ее дочери – 8-летней Оле. Это был их первый опыт посещения летнего лагеря, и он явно удался.

«Мне понравилось, что дети были заняты, что их кипучую энергию направили в мирное и полезное для их развития русло. Больше всего ей понравились занятия по фотосъемке, где простой, на первый взгляд, процесс превратился в увлекательное занятие с поиском правильного ракурса, освещения и композиции», – рассказала Ольга.

Ольга Сергунина

Мама отметила, что проблем с общением у ее дочери не возникало. И она была рада коммуницировать с детьми старшего возраста. Кроме этого, очень понравилась насыщенная программа лагеря, где нашлось место и занятиям, и активным играм, и интересным экскурсиям, походам на природу и встречам.

Оля Сергунина

Самое классное – выход в эфир

Работа в студии, подготовка эфира и общение с ведущими радио «Адам», – все это приводило 9-летнюю Варю Урсу из Санкт-Петербурга в полный восторг.

«Если честно, в этом году мы искали подходящий лагерь в Санкт-Петербурге, но они по большей части узконаправленные. Мы очень обрадовались, узнав, что компания Centre digital & media в этом году организовала у себя детский летний лагерь. В Zskills очень разнообразная программа, которая предусматривает полезные занятия, познавательные экскурсии и развлечения. Это идеальный вариант для детей», – рассказала мама Вари – Ольга Урсу.

Варя Тимофеева и ее мама Ольга

Мама девочки рассказала, что в следующем году Варя снова намерена пойти в лагерь Zskills, и уверена, что организаторы обязательно придумают новую, не менее увлекательную и полезную для детей программу.

Разнообразно, нестандартно, необычно и интересно

У Алсу Закировой из Ижевска в лагере побывали сын и дочь – 9-летний Арсений и 11-летняя Салима. Смена, рассказала мама, прошла на ура. Дети остались в полном восторге.

«Взахлеб они рассказывали о неделе, которая была посвящена радиоэфиру. Это, конечно, полный восторг! Дети уже сообщили, что на следующий год они обязательно пойдут снова. Для меня это самая лучшая оценка!» – сообщила ижевчанка.

Алсу Закирова

А вот танцы ребят не впечатлили, хотя, как рассказала Алсу, ей удалось увидеть занятия, и ей очень понравился поставленный процесс обучения. Однако это никак не отразилось на их общем впечатлении. В предыдущие годы дети посещали другие лагеря с дневным пребыванием, и этот, по мнению всей семьи, самый лучший и интересный.

Салима Бортникова

Арсений Бортников

Это был полный восторг!

А вот сын Анастасии Стрем – 12-летний Влад не стал откладывать мечту на завтра и пошел в лагерь на еще одну смену. Все отзывы знакомых и коллег о Zskills оказались чистой правдой.

«Впервые я видела, как мой сын ждет начало смены в летнем лагере. Ему очень понравились вожатые, о которых он отзывался с любовью и нежностью, и разнообразная программа, позволяющая ребенку понять, что ему интересно, куда ему можно развиваться дальше», – рассказала Анастасия.

Анастасия Стрем

Владу, рассказывает ижевчанка, понравилось все, но больше остального его впечатлило участие в радиоэфире, экскурсия в IT-компанию и ресторан KFC. Мама мальчика призналась, что сейчас понимает, почему дети так хотят попасть в лагерь Zskills, и готова его рекомендовать всем родителям школьников.

Влад Стрем

Еще можно успеть!

Дети на экскурсии в музее Автозавода

В настоящее время идет предпоследняя смена, а с 15 августа стартует заключительная. Свободных мест осталось немного, но шанс попасть в лагерь в преддверии начала нового учебного года еще есть. Подать заявку можно по ссылке: zskills.ru/camp

Стоимость 1 смены (10 дней) с 3-разовым питанием и полной учебно-развлекательной программой – 18 900 рублей.

При покупке путевки до 11 августа действует акционная цена – 15 900 рублей!

Пусть окончание этого лета будет ярким и незабываемым!

Зэтскилс, АйТи, КейЭфСи, Центр диджитал энд медиа

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