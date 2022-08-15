Последние новости Ижевска на утро 15 августа 2022 года: обмелевший пруд, похожий на Аравийскую пустыню, и ночная погоня со стрельбой

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро понедельника Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 15 августа, понедельник. В Ижевске до +26 °C и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

РАЗЛИВ КИСЛОТЫ

Вечером 12 августа легковушка столкнулась с грузовиком, перевозившим цистерну с соляной кислотой. Грузовик перевернулся, кислота вытекла. Утечку оперативно ликвидировали, угрозу для жителей устранили. Сейчас проводится доследственная проверка по факту нарушения правил по обращению с экологически опасными веществами.

КАК В ПУСТЫНЕ

Пруд в деревне Пирогово обмелел, явив взорам жителей картину, сравнимую с Аравийской пустыней. Оказалось, что его спустили из-за ремонта гидротехнического сооружения.

НОЧНАЯ ПОГОНЯ

В Удмуртии сотрудникам ДПС пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить движущуюся на огромной скорости «Дэу Нексию». Автомобилю прострелили переднее колесо. 34-летний мужчина за рулем был пьян.

НАКРЫЛ ТЕЛО ВЕТКАМИ И ЗАЯВИЛ ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ

Житель Алнашского обвиняется в убийстве жены. В апреле 2022 года он выпил, поссорился с супругой и стал ее избивать. Женщина попыталась скрыться в лесу, но муж догнал ее, ударил в грудь и шею ножом, а затем добил палкой. Тело он накрыл ветками, после чего заявил об исчезновении жены и даже принимал активное участие в ее поисках.

ПЬЯНЫЙ ТРАКТОРИСТ

В Юкаменском районе Удмуртии задержали и осудили местного жителя, который управлял трактором в пьяном виде. Он ехал по дороге «Юкаменское – Красногорское».

НЕ ПУСТИЛИ НА КАРУСЕЛЬ

11 августа в в социальных сетях появились сообщения о том, что ребенка с инвалидностью не допустили до катания на аттракционе в одном из ижевских парков. Семья ребенка сочла запрет нарушением его прав. Однако являющееся оператором АО «Парки Ижевска» принесло свои извинения и пояснило, что таковы правила, призванные обеспечить безопасность катающихся.

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