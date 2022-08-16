Вкусно, полезно и время экономит: как организовать правильное питание

Полезные блюда могут быть вкусными и разнообразными
Правильное питание уже давно стало нормой жизни. Сбалансированный рацион, согласно исследованиям ученых из Гарварда, может продлить жизнь женщинам на 14 лет, а мужчинам на 12. Вот только в современном ритме жизни многим из нас зачастую банально не хватает времени на то, чтобы ежедневно готовить вкусные и полезные блюда без ущерба, к примеру, для сна или досуга. Что же делать? Сейчас расскажем!
Наверняка, прочитав подзаголовок нашей статьи, вы скептически улыбнулись. Совершенно зря! Пять лет назад в Ижевске появилась компания «Пропорция», которая занялась разработкой, производством и доставкой рационов правильного и здорового питания. Звучит скучновато, но на самом деле это интересные и вкусные блюда на завтрак, обед и ужин.
Компания работает в Ижевске уже пять лет
Клиентам удобного сервиса больше не нужно думать о том, что приготовить: специалисты компании уже все продумали и еженедельно предлагают свежее и интересное меню. Компания «Пропорция» предлагает не только овощи, но и блюда из мяса, десерты, каши и питательные салаты.
Меню разрабатывается шеф-поваром. Все ингредиенты в блюде на 100 % соответствуют друг другу, а значит, отлично усваиваются все питательные и полезные вещества.
Продукты только свежие, закупаются ежедневно под определенное количество заказов. Отметим, что вся еда готовится с соблюдением требований СанПиН. Каждое блюдо перед отправкой клиенту проверяется на соответствие внутренним стандартам.
При приготовлении рациона используются только свежие продукты
Меню компания обновляет каждую неделю. Оно максимально сбалансировано под определенную питательную ценность, которую и выбирают для себя клиенты, а их уже более 5000! В их числе:
- офисные работники, которые ежедневно хотят питаться полезными продуктами;
- руководители бизнеса, у которых мало времени, но очень важно держать себя в форме;
- предприниматели;
- гости столицы Удмуртии (командировки, поездки на выходные и т.д.);
- горожане с проблемами веса (снижение массы тела или набор массы);
- вегетарианцы;
- люди с заболеваниями ЖКТ (когда есть необходимость исключить из рациона вредную для организма пищу);
- сторонники здорового образ жизни и спортсмены (минимум жиров и быстрых углеводов и максимум белков);
- горожане с высокой профессиональной занятостью.
В каждом рационе предусмотрено определенное количество калорий
Список огромный, и для каждого в компании найдется вкусная и полезная пища. Вот только несколько примеров специально разработанных рационов:
- «Ланч» предусматривает 2 приема пищи (общая питательная ценность 500 ккал);
- «Офис» – 3 приема пищи (900 ккал);
- «Лайт» – 4 приема пищи (1000 ккал);
- «Баланс» – 3 приема пищи (1100 ккал);
- «Нормал» – 5 приемов пищи (1200 ккал);
- «Фитнес» – 6 приемов пищи (1600 ккал);
- «Фитнес Про» – 6 приемов пищи (2000 ккал);
- «Сила» – 6 приемов пищи (2400 ккал).
Подробнее обо всех предлагаемых рационах можно узнать на сайте компании «Пропорция».
Вам не придется каждый день думать о том, что приготовить и взять с собой на обед
Недавно компания ввела новинку «Собери сам», которая предусматривает самостоятельный выбор блюд в любом количестве. Заказывайте то, что любите! И еще один важный момент: заказать рацион можно как на один день, так и на всю неделю и даже на месяц!
Определяетесь на каждый день сразу – и все, можно не беспокоиться о своем пропитании. Каждый день по указанному адресу будут доставлять вкусную домашнюю пищу в удобный для вас промежуток времени (утром или вечером). Если клиент затрудняется с выбором, на помощь придут консультанты компании, которые помогут составить сбалансированное и вкусное меню.
Директор компании «Пропорция» Алексей Данилов
«Пропорция» – это территория правильного питания для людей, которые хотят здоровой пищи за разумные деньги, при этом соблюдая калорийность. За годы работы мы проверили десятки гипотез, и сегодня являемся доставкой рационов № 1 в Удмуртии», – подчеркнул основатель компании «Пропорция» Алексей Данилов.
Задать вопросы и сделать заказ можно:
- на сайте компании «Пропорция»
- по телефону: +7 (3412) 244-084
- WhatsApp/Viber: +7 (950) 178-99-49
ООО «Виктория», ОГРН 1131831005723
426011, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, дом № 112а, кв. № 47
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