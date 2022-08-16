Вкусно, полезно и время экономит: как организовать правильное питание

Полезные блюда могут быть вкусными и разнообразными

Правильное питание уже давно стало нормой жизни. Сбалансированный рацион, согласно исследованиям ученых из Гарварда, может продлить жизнь женщинам на 14 лет, а мужчинам на 12. Вот только в современном ритме жизни многим из нас зачастую банально не хватает времени на то, чтобы ежедневно готовить вкусные и полезные блюда без ущерба, к примеру, для сна или досуга. Что же делать? Сейчас расскажем!

Блюда на заказ – это полезно, вкусно и недорого

Наверняка, прочитав подзаголовок нашей статьи, вы скептически улыбнулись. Совершенно зря! Пять лет назад в Ижевске появилась компания «Пропорция», которая занялась разработкой, производством и доставкой рационов правильного и здорового питания. Звучит скучновато, но на самом деле это интересные и вкусные блюда на завтрак, обед и ужин.

Компания работает в Ижевске уже пять лет

Клиентам удобного сервиса больше не нужно думать о том, что приготовить: специалисты компании уже все продумали и еженедельно предлагают свежее и интересное меню. Компания «Пропорция» предлагает не только овощи, но и блюда из мяса, десерты, каши и питательные салаты.

Меню разрабатывается шеф-поваром. Все ингредиенты в блюде на 100 % соответствуют друг другу, а значит, отлично усваиваются все питательные и полезные вещества.

Продукты только свежие, закупаются ежедневно под определенное количество заказов. Отметим, что вся еда готовится с соблюдением требований СанПиН. Каждое блюдо перед отправкой клиенту проверяется на соответствие внутренним стандартам.

А что в меню?

При приготовлении рациона используются только свежие продукты

Меню компания обновляет каждую неделю. Оно максимально сбалансировано под определенную питательную ценность, которую и выбирают для себя клиенты, а их уже более 5000! В их числе:

- офисные работники, которые ежедневно хотят питаться полезными продуктами;

- руководители бизнеса, у которых мало времени, но очень важно держать себя в форме;

- предприниматели;

- гости столицы Удмуртии (командировки, поездки на выходные и т.д.);

- горожане с проблемами веса (снижение массы тела или набор массы);

- вегетарианцы;

- люди с заболеваниями ЖКТ (когда есть необходимость исключить из рациона вредную для организма пищу);

- сторонники здорового образ жизни и спортсмены (минимум жиров и быстрых углеводов и максимум белков);

- горожане с высокой профессиональной занятостью.

В каждом рационе предусмотрено определенное количество калорий

Список огромный, и для каждого в компании найдется вкусная и полезная пища. Вот только несколько примеров специально разработанных рационов:

- «Ланч» предусматривает 2 приема пищи (общая питательная ценность 500 ккал);

- «Офис» – 3 приема пищи (900 ккал);

- «Лайт» – 4 приема пищи (1000 ккал);

- «Баланс» – 3 приема пищи (1100 ккал);

- «Нормал» – 5 приемов пищи (1200 ккал);

- «Фитнес» – 6 приемов пищи (1600 ккал);

- «Фитнес Про» – 6 приемов пищи (2000 ккал);

- «Сила» – 6 приемов пищи (2400 ккал).

Подробнее обо всех предлагаемых рационах можно узнать на сайте компании «Пропорция».

Вам не придется каждый день думать о том, что приготовить и взять с собой на обед

Недавно компания ввела новинку «Собери сам», которая предусматривает самостоятельный выбор блюд в любом количестве. Заказывайте то, что любите! И еще один важный момент: заказать рацион можно как на один день, так и на всю неделю и даже на месяц!

Определяетесь на каждый день сразу – и все, можно не беспокоиться о своем пропитании. Каждый день по указанному адресу будут доставлять вкусную домашнюю пищу в удобный для вас промежуток времени (утром или вечером). Если клиент затрудняется с выбором, на помощь придут консультанты компании, которые помогут составить сбалансированное и вкусное меню.

Директор компании «Пропорция» Алексей Данилов

«Пропорция» – это территория правильного питания для людей, которые хотят здоровой пищи за разумные деньги, при этом соблюдая калорийность. За годы работы мы проверили десятки гипотез, и сегодня являемся доставкой рационов № 1 в Удмуртии», – подчеркнул основатель компании «Пропорция» Алексей Данилов.

Задать вопросы и сделать заказ можно:

- на сайте компании «Пропорция»

- в группе «ВКонтакте»

- по телефону: +7 (3412) 244-084

- WhatsApp/Viber: +7 (950) 178-99-49

ООО «Виктория», ОГРН 1131831005723

426011, УР, г. Ижевск, ул. Кирова, дом № 112а, кв. № 47

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