Последние новости Ижевска на утро 16 августа: жаркий день для пожарных, дома без горячей воды и ДТП со смертельным исходом

Доброго вторника, Ижевск! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро! Вторник, 16 августа, на календаре. Синоптики обещают сегодня солнечную погоду и +26 градусов. Напряженным выдался прошедший понедельник для сотрудников МЧС. Об этом и другом напомним в нашем традиционном утреннем обзоре главных новостей.

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НА СКЛАДЕ ПОГИБЛО ТРОЕ РАБОЧИХ

Крупный пожар произошел в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Возгорание произошло днем в двухэтажном производственном здании на улице Воткинское шоссе. В огне погибли три сотрудника мебельного предприятия. Рассказали, что стало причиной трагедии.

СГОРЕЛ СКЛАД СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА УЛИЦЕ ЗИМНЕЙ

Пожар на складе в Ижевске Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

А этот пожар начался ночью на складе стройматериалов и готовой продукции. К счастью, никто не пострадал. Подробнее здесь.

С ПОГИБШИМ НА УКРАИНЕ РЯДОВЫМ ПРОСТИЛИСЬ В УДМУРТИИ

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Сергей Лекомцев представлен к Ордену Мужества посмертно. Рассказали об этом здесь.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ОСТАНУТСЯ ПОЧТИ 150 ДОМОВ

Идут испытания теплосетей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 16 по 22 августа в Ижевске в районе Соцгорода и прилегающих к нему улиц пройдут испытания теплосетей. Есть список домов, где горячей воды пока не будет.

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА ПОГИБ В ДТП

Кабину машины буквально сплющило Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария со смертельным исходом произошла на 21 км автодороги «Нылга-Вавож» Вавожского района Удмуртии. Погиб 58-летний водитель. Подробнее о ДТП здесь.

НАТАЛЬЯ ЯКИМОВА НАЗНАЧЕНА И.О. МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТИИ

Наталья Якимова. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Раньше она занимала должность заместителя министра, совмещая ее с исполнением обязанностей главы ведомства. Рассказали о ее профессиональном пути. /

В РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦАХ УДМУРТИИ ЗАВЕРШИЛАСЬ ЗАМЕНА АВТОПАРКА

Поступило 62 санитарных автомобиля «Лада Гранта». Это обновление стало третьим в 2022 году, и с ним завершился процесс замены устаревшего автопарка больниц в районах. Подробнее здесь.

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