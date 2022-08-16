В Ижевске прошел заключительный полуфинал «Голоса Удмуртии»

Ансамбль «Вдохновение» из Воткинска на полуфинале проекта «Голос Удмуртии» Фото: Сергей Суворов

13 августа в Удмуртской государственной филармонии состоялся заключительный полуфинал песенного конкурса «Голос Удмуртии». Перед жюри и зрителями выступило рекордное количество участников: 49 исполнителей из Ижевска, Сарапула, Можги, Глазова, Воткинска, Игры, Якшур-Бодьи, Селтов, Новой Чернушки, Кварсы и Кильмези. Многие из них вызвали особенный отклик у судей.

«Замечательное настроение после полуфинала: сердце поет, душа открыта, хочется творить. Классно, что данный проект направлен на то, чтобы познакомить нас с новыми исполнителями. Я многих талантливых участников проекта видела впервые, и для меня это настоящее открытие», – поделилась эмоциями Марина Нужина, депутат Гордумы Ижевска и член жюри проекта «Голос Удмуртии». Напомним, что конкурс проходит при поддержке Правительства Удмуртской республики в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

Дуэт «Красивые» на полуфинале «Голоса Удмуртии» Фото: Сергей Суворов

Среди участников полуфинала было немало тех, кто когда-то занимался вокалом, однако оставил свое увлечение ради более «приземленной» профессии. Например, Ольга Петрашова, врач-терапевт, пела в детстве, однако после поступления в медакадемию времени на творчество стало не хватать. К вокалу женщина вернулась во время второго декрета – она начала заниматься в студии и отправила заявку на «Голос Удмуртии».

«Я очень рада, что прошла в полуфинал, и для меня это огромная честь – выступить на одной сцене с теми, кто профессионально занимается вокалом много лет», – делится впечатлениями Ольга.

Похожей историей может поделиться и сотрудница банка Альбина Ходырева. В вокальной студии она занималась с 13 лет, но после того, как начала работать, пение постепенно отошло на второй план. Но когда увидела рекламу «Голоса Удмуртии», решила попробовать – и прошла в полуфинал.

Альбина Ходырева на полуфинале «Голоса Удмуртии» Фото: Сергей Суворов

Ярким выступлением порадовала жюри и 65-летняя участница Лайсира Копысова. В полуфинале она исполнила песню на башкирском языке.

Лайсира Копысова Фото: Сергей Суворов

«По паспорту я татарка, но деревня Татарстан в Агрызском районе, где я родилась, когда-то принадлежала башкирам. Поэтому для конкурса я выбрала песню на башкирском языке, потому что это язык моей крови, моих предков. А вообще я пою на русском, удмуртском, татарском, башкирском, украинском, английском языках, и в моем репертуаре есть даже цыганская песня», – говорит участница.

Был на конкурсе и необычный дуэт, состоящий из участников известного в республике проекта #НАРАВНЫХ Филиппа Фатфулина и Арины Ивановой. У 11-летнего Филиппа диагностирован ДЦП, однако это не мешает мальчику заниматься вокалом в школе искусств № 9 и потрясающе выступать. 22-летняя Арина плохо говорит и слышит, однако вместе с Филиппом исполнила на языке жестов песню «Колокола».

Филипп Фатфулин и Арина Иванова

Почти всем членам жюри понравилось выступление ижевского хора «Родники». Пенсионерки, поющие под аккомпанемент баяна, выбрали для выступления не классическую русскую народную песню, а весьма дерзкую композицию «Бабушки-бабули». Практически с первых аккордов женщины сумели «зажечь» зал.

Хор «Родники» Фото: Сергей Суворов

Уже в эту субботу, 20 августа, лучшие участники всех восьми полуфиналов проекта «Голос Удмуртии» встретятся на одной сцене и снова выступят перед жюри. По предварительной информации, отборочный концерт пройдет на фан-зоне в парке им. Кирова в Ижевске, начало в 18:00. По итогам этого концерта судьи решат, кто из исполнителей выйдет в финал конкурса.

Финал проекта состоится 9 сентября на Центральной площади Ижевска. Выступающие сразятся между собой в восьми номинациях и поборются за ценные призы от организаторов, а также за гран-при – сертификат на 300 000 рублей на путешествие по России. Обязательно приходите их поддержать!

Справка КП

Конкурс «Голос Удмуртии» организован компанией Centre digital & media, радио «Адам» (104.5 FM, 12+) и АУ УР «Центр активных коммуникаций». Реализация этого проекта стала возможна, в том числе, благодаря крупным изменениям к лучшему, которые произошли в нашей республике за последние годы. Эти перемены коснулись всех сторон жизни – от промышленности и бизнеса до развития культуры, туризма и национальной политики. И на сегодняшний день проект «Голос Удмуртии» – одно из самых масштабных культурных событий в республике, абсолютно открытое для каждого.

Сроки проведения конкурса: 02.07.22–09.09.22. Организаторы ООО «Центр ДМ» совместно с АУ УР «Центр активных коммуникаций». Полная информация о проекте – на сайте golosudm.ru или по тел. (3412) 945-045.

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