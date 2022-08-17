Последние новости Ижевска на утро 17 августа: открытие H&M и новое граффити

Новое граффити появится в Ижевске. Фото: Полина Андрианова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не обещают. Температура воздуха +24…+26 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях к этому часу.
Авария с участием трамвая
На улице 40 лет Победы напротив дома №69 «Ниссан» столкнулся с трамваем 10-го маршрута.
Есть пострадавшие среди пассажиров трамвая. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.
Водитель автомобиля, мужчина 1989 года рождения, не предоставил преимущества общественному транспорту. В результате он столкнулся с трамваем под управлением женщины 1974 года рождения.
Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске
Граффити с изображением удмуртской поэтессы появится в Ижевске. Фото: Полина Андрианова
Совсем скоро в Ижевске появится новое граффити. На фасаде дома № 87 по ул. Дзержинского будет изображена первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки (Акулина Векшина). Эскиз нового граффити выбирали жители города.
В престижное летное училище впервые за 10 лет поступил житель Ижевска
На фото 19-летний Владислав. Фото: предоставлено героем
19-летний Владислав из Ижевска еще в школе поставил себе цель поступить в летное военное училище – несмотря на то, что был практически на грани отчисления. Однако одной сдачи ЕГЭ на отлично для поступления в престижное заведения оказалось мало. Пришлось также пройти через бессонные ночи, насмешки и сложные испытания в барокамере. «Комсомолка» публикует историю летчика-курсанта.
Мужчина выпал из окна на улице Ленина в Ижевске
Утром на улице Ленина, 93 в Ижевске из окна выпал молодой человек. По словам очевидца, парень выпал с 18-ого этажа в районе 8 утра. К сожалению выжить после падения с такой высоты молодому человеку не удалось.
Магазин H&M открылся в Ижевске 16 августа
В Ижевске после простоя открылся магазин H&M в торговом центре «Италмас». Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.
Человеческие кости нашли при прокладке газопровода в Удмуртии
15 августа в с. Киби-Жикья Увинского района Удмуртии нашли скелетированные останки. Как сообщает Следственное управление СК Удмуртии, это произошло во время проведения земляных работ по прокладке газопровода недалеко от жилого дома.
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