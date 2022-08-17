Последние новости Ижевска на утро 17 августа: открытие H&M и новое граффити

Новое граффити появится в Ижевске. Фото: Полина Андрианова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не обещают. Температура воздуха +24…+26 °С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о главных новостях к этому часу.

Авария с участием трамвая

На улице 40 лет Победы напротив дома №69 «Ниссан» столкнулся с трамваем 10-го маршрута.

Есть пострадавшие среди пассажиров трамвая. Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД России по Удмуртии.

Водитель автомобиля, мужчина 1989 года рождения, не предоставил преимущества общественному транспорту. В результате он столкнулся с трамваем под управлением женщины 1974 года рождения.

Портреты поэтессы Ашальчи Оки появились на доме в Ижевске

Граффити с изображением удмуртской поэтессы появится в Ижевске. Фото: Полина Андрианова

Совсем скоро в Ижевске появится новое граффити. На фасаде дома № 87 по ул. Дзержинского будет изображена первая удмуртская поэтесса Ашальчи Оки (Акулина Векшина). Эскиз нового граффити выбирали жители города.

В престижное летное училище впервые за 10 лет поступил житель Ижевска

На фото 19-летний Владислав. Фото: предоставлено героем

19-летний Владислав из Ижевска еще в школе поставил себе цель поступить в летное военное училище – несмотря на то, что был практически на грани отчисления. Однако одной сдачи ЕГЭ на отлично для поступления в престижное заведения оказалось мало. Пришлось также пройти через бессонные ночи, насмешки и сложные испытания в барокамере. «Комсомолка» публикует историю летчика-курсанта.

Мужчина выпал из окна на улице Ленина в Ижевске

Утром на улице Ленина, 93 в Ижевске из окна выпал молодой человек. По словам очевидца, парень выпал с 18-ого этажа в районе 8 утра. К сожалению выжить после падения с такой высоты молодому человеку не удалось.

Магазин H&M открылся в Ижевске 16 августа

В Ижевске после простоя открылся магазин H&M в торговом центре «Италмас». Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец.

Человеческие кости нашли при прокладке газопровода в Удмуртии

15 августа в с. Киби-Жикья Увинского района Удмуртии нашли скелетированные останки. Как сообщает Следственное управление СК Удмуртии, это произошло во время проведения земляных работ по прокладке газопровода недалеко от жилого дома.

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