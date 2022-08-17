Проводим лето ярко! Фото: Амир Закиров

Собрали для вас самые интересные фестивали, которые пройдут в ближайшее время. Проводим лето весело!

Фестиваль малых пивоварен CRAFT FAIR*

Живая музыка и крышесносящая компания рядом! Фото: Архив «КП» в Ижевске

Этот фестиваль проводится в столице Удмуртии уже в шестой раз. На нем традиционно соберутся любители крафта как со всей страны, так и из-за рубежа. Посетителей ждут различный крафт, увлекательная программа, драйв и живая музыка. Хедлайнером программы выступит группа FPG**.

Дата, время и место: 27 августа; 12:00; площадка у паба «Пинта»

Цена: 1000 рублей

18+

«Читай, Ижевск!»

Осень. Желтые листья кружат. Шелест страницы. Фото: Архив «КП» в Ижевске

В этом году «ЧИЖ» пройдет уже в десятый раз. Его нынешний девиз: «В лучших традициях!» Организаторы обещают встречи с именитыми авторами, такими как Дмитрий Емец, Тамара Михеева и Алексей Варламов. Кроме того, состоятся презентации издательств и книжных новинок, традиционная ярмарка и знакомство с местными писателями.

Дата, время и место: 2 сентября; 15:00; Центральная площадь

Цена: бесплатно

0+

«Удмуртский скороход»

Целых два дня свежего воздуха и движения Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жителям Удмуртии предлагается испытать себя на прочность: пойти в поход на разные дистанции. За два дня участники пройдут 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 или даже 200 км. Маршруты проложены как вблизи Ижевска, так и в более дальних районах. Участники получат карты и узнают место старта за три дня до выхода. Будут организованы и контрольные пункты, где для участников приготовят горячую еду и транспорт до города. Чтобы было веселее, приглашайте друзей.

Дата и время: 3 сентября; 7:00

Цена: от 400 рублей с человека; дети до 8 лет – бесплатно

6+

«Театральная вселенная»

Мероприятие для всей семьи: можно и нужно приходить сюда с детьми. Ребята увидят закулисье мира театра, посмотрят танцевальное шоу, полакомятся сладкой ватой и раскрасят лицо аквагримом. Будут развлечения и для взрослых: можно будет сняться в короткометражном фильме или принять участие в актерском тренинге. Для участия не требуются какие-то навыки или опыт.

В конце мероприятия организаторы порадуют участников кино под открытым небом, дискотекой и фаер-шоу.

Детская программа: с 12:00 до 16.00

6+

Взрослая программа: с 18:00 до 02:00

18+

Место: открытая площадка «Высота», Воткинское шоссе, 61

Цена: 200 рублей

Рыжий фестиваль

Рыжий – это не цвет волос, а состояние души. Не стесняйся быть рыжим! Фото: Архив «КП» в Ижевске

На мероприятие приглашаются все, кто не представляет свою жизнь без творчества и ярких цветов. Это не только выступающие коллективы, но и просто любители искусства и культуры. Мероприятие пройдет уже в 19-й раз и вновь объединит людей из разных уголков Удмуртии и даже из других регионов. В этом году темой фестиваля выбрали «Рыжую магию». Гостей ждут огненное шоу, творческие выступления и дискотека. Не забывайте про дресс-код – приходить следует в рыжем.

Дата, место и время: 10 сентября; 12:00; парк Космонавтов

Цена: бесплатно

0+

«Тайный сад»

Весь мир – театр. Готовы ли вы погрузиться в него?

В течение четырех часов посетители смогут наслаждаться премьерами спектаклей и читок нового сезона, развлечениями на интерактивных площадках, мастер-классами по актерскому мастерству, жонглированию и пластике. Организатором мероприятия стал фэнтезийный театр «Горожане». А поучаствовать в активностях смогут все желающие.

Дата, время и место: 17 сентября; 14:00; сквер около Дворца детского и юношеского творчества

Цена: бесплатно

0+

«Воткинский международный фильм-фестиваль»

В очередной раз в Воткинске покажут свежие киноработы со всего мира. Активное участие в фестивале принимают студенты и выпускники киношкол.

Дата, время и место: 27 сентября; 10:00; город Воткинск, дом культуры на улице Кирова

Цена: бесплатно

6+