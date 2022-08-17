Что появится в Ижевске на месте магазинов H&M пока неизвестно. Фото: Софья Лямина Фото: Архив «КП» в Ижевске

16 августа магазин шведского бренда одежды H&M («ЭйчЭндЭм») наконец-то открыл свои двери покупателям. Правда, только в ТЦ «Италмас», а отдел в ТРЦ «Молл Матрица» еще ждет своего часа.

«Решили закупиться базовой одеждой в H&M, приехали, посмотрели на очередь, и уехали ни с чем», – рассказала об ажиотаже посетительница ТЦ Алина.

Магазины сети прекратили работу в России после начала специальной военной операции на территории Украины. Фото: Софья Лямина Фото: Архив «КП» в Ижевске

Напомним, магазин одежды закрылся 3 марта 2022 года. С 1 августа бренд распродает свои вещи и временно приостанавливает продажи в России.