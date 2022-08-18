Последние новости Ижевска на утро 18 августа 2022 года: очереди в H&M и предостережение колхозу после массовой гибели пчел

16 августа магазин одежды H&M в ТЦ «Италмас» в Ижевске возобновил работу для проведения масштабной распродажи. Фото: Софья Лямина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 18 августа. Синоптики обещают до 24 градусов, осадков не ожидается.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу

Колхоз в Удмуртии получил предостережение после массовой гибели пчел

В июле в Алнашском районе была зафиксирована массовая гибель пчел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сельскохозяйственный производственный кооператив в Алнашском районе Удмуртии получил предостережение после обработки полей инсектицидом без оповещения об этом владельцев ближайших пасек. Напомним, в июле в Алнашском районе была зафиксирована массовая гибель пчел из-за обработки рапсовых полей пестицидами.

Запрет на посещение лесов до 4 сентября ввели в Удмуртии

В Удмуртии в связи с высокой пожароопасностью на части некоторых районов ввели запрет на посещение лесов.

С 16 августа по 4 сентября нельзя въезжать в леса на транспорте, гулять, проводить массовые мероприятия в лесах, собирать что-либо. Запрет распространяется и на охотников.

В Ижевске пожарные отговорили мужчину прыгать с 9 этажа

Фото: Оксана Варданян, vk.com/zlou18

В Ижевске пожарным удалось уговорить спуститься мужчину, забравшегося на парапет лоджии на 9 этаже одного из многоквартирных домов. Переговорив с молодым человеком, огнеборцы поднялись к нему по развернутой пожарной автолестнице и помогли спуститься на землю.

В Ижевске легковушка врезалась в трамвай, пострадали два пассажира

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

16 августа в Ижевске легковой автомобиль столкнулся с трамваем, пострадали два человека. Установлено, что около 18:20 напротив дома №69 по улице 40 лет Победы 33-летний водитель автомобиля Nissan при повороте направо не уступил дорогу трамваю маршрута №10, которым управляла 48-летняя женщина, и столкнулся с ним.

В Ижевске покупатели выстроились в очередь в магазин H&M

Фото: Софья Лямина

16 августа магазин одежды H&M в ТЦ «Италмас» в Ижевске возобновил работу для проведения масштабной распродажи. Желающих приобрести одежду шведского бренда оказалось так много, что образовались огромные очереди.

В Ижевске сносят парашютную вышку Школы юных летчиков

Фото: очевидец

Наши читатели обнаружили, что парашютная вышка Школы юных летчиков разобрана, а на территории учреждения работает строительная техника. Корреспондент «Комсомольской правды – Ижевск» позвонил в школу, чтобы узнать о происходящем подробнее.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».