Как изменятся цены на такси в Ижевске

В Ижевске изменилась стоимость поездок в такси. В связи с нехваткой водителей, а также ростом цен на содержание и обслуживание авто, таксопарки совместно с Яндекс.Такси приняли решение о корректировке тарифов. При этом рост цен для клиентов будет незначительным.

За поездку в «Экономе», к примеру, длиной в 6 км и продолжительностью по времени 13 минут, пассажир теперь будет платить 128,5 рублей. Ранее аналогичный маршрут обходился клиенту в 123,8 рублей. Рост цен незначительный, но это поможет улучшить ситуацию с такси в регионе.

- Решение об изменении структуры тарифов принято таким образом, чтобы по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории, - отметили в Яндекс-Такси.

В таксопарках пояснили, что данное нововведение поможет водителям получать стабильный доход, который может быть выше, чем раньше. При этом возможность заработать привлечет новых водителей, благодаря чему на линию будет выходить больше машины, и как следствие это приведет к тому, что повышенный коэффициент будет срабатывать реже.

О фактических изменениях таксопарки и Яндекс Такси напрямую оповестят водителей в самое ближайшее время.