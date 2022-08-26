«Королевой Евразии» стала представительница Удмуртии

Юлия Шакирова из Удмуртии – «Королева Евразии». Фото: vk.com/mrsudmurtia

Жительница Удмуртии Юлия Шакирова завоевала титул «Королева Евразии» на интернациональном конкурсе «Леди Евразия – 2022». Финал прошел вчера вечером, на Алтае, в городе Горно-Алтайске.

Кроме этого, в копилке Юли на этом конкурсе титул «Благородство Евразии» и первое место в фотоконкурсе в народных костюмах.

Юлия Шакирова из Воткинска. Личный архив героини

Она стала первой среди участниц в возрастной категории 40+. У Юлии удивительная история. Она родилась и выросла в Воткинске, закончила Воткинский машиностроительный техникум с красным дипломом. Потом поступила в ИжГТУ и после окончания вуза осталась жить в Ижевске.

Скоро ей исполнится 42 года. Два года назад она кардинально изменила свою жизнь: похудела на 25 кг и открыла собственную студию массажа.

Еще несколько лет назад Юля весила 90 кг. Личный архив героини

Говорит, что похудеть ей помогла правильная мотивация (она очень хотела попасть на конкурс красоты), диета, регулярный спорт, массаж и проработка психологических проблем.

Итог – в этом году она приняла участие в региональном конкурсе «Миссис Удмуртия», стала 3-й вице-миссис. Позже поехала в Москву на конкурс красоты «Миссис Россия».

У Юли 12-летняя дочь Алсу и 10-летний сын Марат.

У Юлии двое детей. Личный архив героини

Еще одна представительница нашего региона Ольга Емельянова получила титул «Леди Гармония». Фитнес-тренер Инесса Маликова из Ижевска стала «Леди Стиль», а жительница села Завьялово Любовь Левицкая – «Леди Артистизм».

Участницы из Удмуртии на конкурсе «Леди Евразия – 2022». Личный архив

В течение восьми дней участницы проекта знакомились с достопримечательностями Алтая, принимали участие в фотосессиях и съемках видеофильма. Кроме этого, женщины участвовали в шествии с флагами своих регионов по центральной площади Горно-Алтайска.

В финале праздника красоты, творчества и культурного единства участницы представили свои творческие номера, состоялся показ национальных костюмов.

Гран-при конкурса и звание «Достояние Евразии» получила Жанна Чуликова из Бийска. Она представляла Сибирский федеральный округ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Конкурс проходит каждый год, начиная с 2016-го. В нем участвуют представительницы регионов Российской Федерации – многодетные мамы, лауреаты премий и победители различных региональных конкурсов.

Главной целью проекта является продвижение идеи значимости семейных ценностей, материнства и детства, а также уникальности этноисторической культуры каждого региона, значимости исторической памяти для духовного развития семьи, культурный обмен традициями.

В 2022 году в конкурсе приняли участие 20 представительниц из 14 городов России. От Удмуртии на конкурс приехали сразу четыре очаровательные женщины

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