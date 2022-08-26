Последние новости Ижевска на утро 26 августа 2022 года: столкновение 5 автомобилей, аномальная жара и дополнительный набор в вузы

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро пятницы
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 26 августа, пятница. В Ижевске до +30 °C и, вероятно, опять без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.
«БЮДЖЕТ» – В ИЗБЫТКЕ?
Вузы Удмуртии объявили дополнительный набор поступающих. Объясняют это уменьшением количества поданных заявлений на технические специальности при избытке бюджетных мест.
АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА
Аномальная жара продлится в Удмуртии до 29 августа. Среднесуточная температура будет воздуха выше нормы на семь градусов или даже более.
ДТП С ПЯТЬЮ АВТО
Вечером 24 августа в Ижевске на улице Удмуртской произошла массовая дорожная авария. Водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и опрокинулся, столкнувшись еще с четырьмя машинами.
БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ «СПУТНИК»?
Недавно в центре им. Гамалеи сообщили, что состав вакцины «Спутник V» будет изменяться по мере появления новых штаммов ковида. Но откладывать вакцинацию и ждать обновленный препарат – плохая идея.
ПЛОХО БОРОЛСЯ С «НАЛИВАЙКАМИ»
После критики со стороны Александра Бречалова, которая касалась работы администрации Ижевска в части борьбы с незаконной продажей спиртосодержащих жидкостей, городские власти разорвали трудовой договор с начальником Управления благоустройства и охраны окружающей среды Денисом Бутылкиным.
ЕХАЛ НА ОДНОМ КОЛЕСЕ И ПОПАЛ В ДТП
24 августа в Ижевске на улице Гагарина 16-летний водитель питбайка поднял свое транспортное средство на заднее колесо и влетел в лобовое стекло автомобиля «ГАЗ». Юношу госпитализировали.
ПОЖАР В ЛИЦЕЕ
Утром 25 августа в Ижевске загорелось здание лицея № 24. Из окна первого этажа шел дым. Пожар потушили, по факту возгорания прокуратура начала поверку.
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