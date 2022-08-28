Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Стрельцам лучше отказаться от дальних поездок, а Скорпионы рискуют по уши влюбиться

Скорпионы рискуют по уши влюбиться
Фото: Архив КП
Овнам звезды советуют не торопиться и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Прислушайтесь к сигналам организма – кажется, с вашим здоровьем что-то не так.
Если будете сидеть дома – пропустите все самое интересное. На личном фронте все тихо, однако звезды прямо указывают на то, что это затишье перед бурей.
Не откладывайте важные дела на вторую половину недели. Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте.
Слушайте свою интуицию. Неделя идеальна для учебы и творчества. А вот от физических нагрузок лучше отказаться.
Часто придется решать множество задач одновременно, но вы справитесь – если не со всеми, то с большинством. Крайне не рекомендуется брать кредиты и займы – лучше одолжите денег у родных и близких людей.
Не отвечайте агрессией на агрессию. Звезды намекают, что это лишь усугубит ситуацию. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.
Постарайтесь ни с кем не спорить. Особенно с начальством. Особенно в первой половине недели.
Неделя пройдет в приятных разговорах по душам и удивительных встречах. Одинокие Скорпионы рискуют по уши влюбиться – к сожалению, это чувство будет безответным. Крайне не рекомендуется врать или обманывать, пусть даже и во благо.
Неделя идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. От дальних поездок лучше отказаться.
Вам стоит на время закрыться от информационного шума. Хорошо пойдут дела, в которых требуется творческий подход.
Лучше не давать обещаний и не связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Не обращайте внимания на критику окружающих. Верьте в себя и продолжайте двигаться к своей цели.
Вещи, купленные на этой неделе, будут долго служить вам верой и правдой. Звезды намекают, что вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола.
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