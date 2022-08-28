Гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября: Стрельцам лучше отказаться от дальних поездок, а Скорпионы рискуют по уши влюбиться

Скорпионы рискуют по уши влюбиться Фото: Архив КП

ОВЕН

Овнам звезды советуют не торопиться и тщательно обдумывать каждый свой шаг. Прислушайтесь к сигналам организма – кажется, с вашим здоровьем что-то не так.

ТЕЛЕЦ

Если будете сидеть дома – пропустите все самое интересное. На личном фронте все тихо, однако звезды прямо указывают на то, что это затишье перед бурей.

БЛИЗНЕЦЫ

Не откладывайте важные дела на вторую половину недели. Вас ожидают положительные сдвиги на личном фронте.

РАК

Слушайте свою интуицию. Неделя идеальна для учебы и творчества. А вот от физических нагрузок лучше отказаться.

ЛЕВ

Часто придется решать множество задач одновременно, но вы справитесь – если не со всеми, то с большинством. Крайне не рекомендуется брать кредиты и займы – лучше одолжите денег у родных и близких людей.

ДЕВА

Не отвечайте агрессией на агрессию. Звезды намекают, что это лишь усугубит ситуацию. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников.

ВЕСЫ

Постарайтесь ни с кем не спорить. Особенно с начальством. Особенно в первой половине недели.

СКОРПИОН

Неделя пройдет в приятных разговорах по душам и удивительных встречах. Одинокие Скорпионы рискуют по уши влюбиться – к сожалению, это чувство будет безответным. Крайне не рекомендуется врать или обманывать, пусть даже и во благо.

СТРЕЛЕЦ

Неделя идеально подходит для занятий спортом и любой физической активности. От дальних поездок лучше отказаться.

КОЗЕРОГ

Вам стоит на время закрыться от информационного шума. Хорошо пойдут дела, в которых требуется творческий подход.

ВОДОЛЕЙ

Лучше не давать обещаний и не связывать себя какими бы то ни было обязательствами. Не обращайте внимания на критику окружающих. Верьте в себя и продолжайте двигаться к своей цели.

РЫБЫ

Вещи, купленные на этой неделе, будут долго служить вам верой и правдой. Звезды намекают, что вы будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола.

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