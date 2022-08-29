Последние новости Ижевска на утро 29 августа 2022 года: выступление Стаса Михайлова на Центральной площади, житель Удмуртии, убивший младшего брата, и странный запах в городе

Главные новости на утро понедельника Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 29 августа, понедельник. В Ижевске до +30 °C и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

СТАС МИХАЙЛОВ НА ПЛОЩАДИ

27 августа в Ижевске праздновали 25-летие компании «Белкамнефть». В честь этого события на Центральной площади выступили Юлия Михальчик и Стас Михайлов. Ижевчане поделились впечатлениями о концерте.

КУПИЛ АЛКОГОЛЬ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ

В Глазове местный житель убил младшего бурата, находившегося у него на иждивении. Он дал брату деньги лекарства, но тот купил на них алкоголь, и это стало последней каплей.

СТРАННЫЙ ЗАПАХ

Почти неделю ижевчане жаловались на странный запах в городе. На сайте Удмуртского гидрометцентра было указано, что на территории Удмуртии сложились метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. За пояснениями мы обратились к нашему постоянному эксперту.

СТОЛКНОВЕНИЕ С ПОЕЗДОМ

28 августа на железнодорожном переезде в Игринском районе женщина-водитель за рулем автомобиля «КИА» пыталась пересечь переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с проходящим поездом.

НОВУЮ ПЕРЕДЕЛАЮТ

Отремонтированный участок улицы Новой в Ижевске будут переделывать. Образцы асфальта с этого участка не выдержали лабораторных испытаний.

ЧЕТВЕРО ПРОПАВШИХ

25 августа на реке Иж потерялись четверо туристов. Поиски длились 11 часов. К счастью, спасатели обнаружили пропавших живыми и невредимыми.

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