Главные новости Ижевска на утро 30 августа 2022 года: открытие ресторана «Вкусно – и точка» и мужчина, проглотивший пакет с наркотиками

На улице 10 лет Октября открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка». Фото: Александр Тихонов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 августа, вторник! Впереди плодотворная рабочая неделя и долгожданная осенняя прохлада! Уже сегодня синоптики обещают пасмурный день с небольшим дождем!

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Улицу Пастухова перекроют в Ижевске 1 сентября

В Ижевске 1 сентября с 12:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по улице Пастухова на участке от улицы К. Маркса до улицы Красной. Ограничение связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного 1 сентября в ДШИ им П.И. Чайковского. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Житель Ижевска проглотил сверток с наркотиками, опасаясь задержания

37-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Ранее судимый ижевчанин приобрел в интернете наркотики для личного употребления. Заказанный им «товар» находился в тайнике в лесополосе в Ленинского района. Опасаясь быть задержанным, мужчина проглотил сверток с наркотическим средством, намереваясь в последующем извлечь его естественным путем и употребить. Наблюдавшие за мужчиной полицейские отправили его в кабинет эндоскописта. Специалист в присутствии понятых извлек инородное тело из пищевода задержанного. Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

4,5 млн рублей похитили у жительницы Ижевска под предлогом заработка на криптовалютах

В Ижевске 39-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег Фото: Амир Закиров

В Ижевске 39-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее крупной суммы денег. Она была обманута мошенниками, обещавшими ей заработок на криптовалюте. Поверив незнакомцу в социальной сети, женщина в течение нескольких месяцев пополняла специальные счета, надеясь в будущем получить с них прибыль. В один из дней «брокер» перестал выходить на связь, а счета потерпевшей были обнулены. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Подробности.

В Удмуртии 1 сентября будет запрещена продажа алкоголя

В День знаний на территории Удмуртии будет ограничена торговля алкоголем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября, в День знаний, на территории Удмуртии будет ограничена торговля алкоголем. В этот день по территории республики пройдут рейды по выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной продукции. За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 300 000 рублей.

Помимо 1 сентября в Удмуртии запрещено продавать алкоголь 1 июня, 11 сентября и в дни последних звонков.

В Ижевске завершен поддерживающий ремонт Славянского шоссе

В Ижевске завершили поддерживающий ремонт Славянского шоссе на участке от моста через речку Пазелинку в сторону ГИБДД. Новый асфальт уложили на площади в 11 тысяч квадратных метров. Сейчас решается вопрос о включении Славянского шоссе в нацпроект «Безопасные качественные дороги», поскольку федеральное финансирование позволит провести капитальный ремонт объекта.

В Ижевске открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка»

Фото: Александр Тихонов

29 августа в Ижевске на улице 10 лет Октября открылся первый ресторан сети «Вкусно – и точка» («преемник» ушедшей из России сети «Макдоналдс»). Когда откроются рестораны в ТРЦ «Италмас», на улице Ленина и в ТРЦ «Матрица», пока неизвестно.

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