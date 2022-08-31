Последние новости Ижевска на утро 31 августа 2022 года: перевернувшийся в ходе полицейской погони автомобиль, прощание с председателем «Инвалидов войны» и транспортировка травмированной девочки в Москву

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро последнего дня лета
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 31 августа, среда – последний день лета. В Ижевске до +28 °C и кратковременные дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вторника.
ПОГОНЯ С ПЕРЕВОРОТОМ
ДТП с опрокидыванием автомобиля закончилась полицейская погоня за пьяным водителем. 29 августа сотрудники ДПС в Ижевске заметили опасно виляющую на трассе машину. Водитель игнорировал требования остановиться. В попытке уйти от погони он врезался во встречное авто и перевернулся.
УТРАТА
Председатель Удмуртской общественной организации «Инвалиды войны» и член Общественной палаты республики Сергей Морозов скончался на 61 году жизни.
ПО ВОЗДУХУ В МОСКВУ
Травмированную девочку из Ижевска вертолетом доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Несколько недель назад ее госпитализировали в Ижевске с множественными травмами. Врачи стабилизировали ее состояние, в столице ребенку окажут высокотехнологичную помощь.
ЖАРА НЕ СДАЕТСЯ
31 августа в Удмуртии по-прежнему будет сохраняться аномальная жара – выше нормы примерно на 7 градусов.
РАЗМЕСТИЛ ФОТО БЕЗ СОГЛАСИЯ
Завершилось расследование уголовного дела в отношении 19-летнего ижевчанина, нарушившего неприкосновенность частной жизни другого человека. Он создал публичное сообщество в соцсети и разместил там фото, которые прислал пользователь, желающий отомстить девушке за отказ встречаться.
БАНАНОЕДЫ В ЗООПАРКЕ
Два вида гекконов-бананоедов поселились в зоопарке Удмуртии. Название они получили за свои пищевые пристрастия. Увидеть этих древесных ящериц можно в павильоне «Мир экзотики».
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