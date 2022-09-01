Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 1 сентября 2022 года: трамвай насмерть переехал мужчину, на Украине погиб еще один уроженец республики

В Ижевске трамвай насмерть переехал лежавшего на путях мужчину. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 1 сентября, День знаний. Синоптики обещают до 27 градусов тепла, осадков не ожидается.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу.

С ПОГИБШИМ НА УКРАИНЕ ГВАРДИИ РЯДОВЫМ ПРОСТИЛИСЬ В ИЖЕВСКЕ

Сегодня, 31 августа, в Ижевске простились с рядовым Русланом Гайнуллиным, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине. Он представлен к ордену Мужества посмертно.

В ИЖЕВСКЕ ТРАМВАЙ НАСМЕРТЬ ПЕРЕЕХАЛ ЛЕЖАВШЕГО НА РЕЛЬСАХ МУЖЧИНУ

30 августа около 22:30 напротив дома номер 33А в переулке Заводском 26-летний водитель трамвая переехал лежавшего на путях 44-летнего мужчину. По предварительным данным, от полученных травм последний скончался на месте.

ВРЕЗАВШИЙСЯ В ЗДАНИЕ МОНТАЖНОГО ТЕХНИКУМА В ИЖЕВСКЕ ВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В КОЛОНИЮ НА 7 ЛЕТ

Фото: vk.com/rescue_service.izhevsk

В Ижевске перед судом предстанет 18-летний студент Можгинского агропромышленного колледжа, обвиняемый по делу о ДТП с пятью пострадавшими. Он находился за рулем «Гранты», протаранившей входную группу Ижевского монтажного техникума в мае этого года.

ЧЕТВЕРТЬ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ В УДМУРТИИ СОСТАВЛЯЮТ ЖЕНЩИНЫ

В Удмуртии на начало июля 2022 года на диспансерном учете состояло 16 602 пациента, больных алкоголизмом, из которых 26% (4,3 тысяч) – женщины.

Число больных алкоголизмом жительниц региона в сравнении с первым полугодием 2021 года снизилось на 1,2%. Больше всего таких пациенток в Ижевске - 1 998 человек, в Воткинске - 273, Можге -194, Сарапуле - 189 и Глазове - 186.

АГРАРИИ УДМУРТИИ ПРОДОЛЖАЮТ ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

В Удмуртии по состоянию на 29 августа с площади 222 576 га собрано 617 642 тонны зерна. Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, это 67% от плана. Средняя урожайность составляет 27,7 ц/га – на 58% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Убрано 30 тонн овощей открытого грунта. Собрано 288 715 тонн ячменя, 82 467 тонн овса, 94 583 тонны озимой ржи, 2 117 тонн рапса. Пшеницы намолочено 132 825 тонн.

«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК» В ГОСТЯХ ОБЫГРАЛ «АМКАР» И ВЫШЕЛ В ТРЕТИЙ РАУНД КУБКА РОССИИ

«Зенит-Ижевск» обыграл пермский «Амкар» в матче 1/128 финала Кубка России по футболу. Встреча проходила в Перми и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу ижевчан. Единственный гол на 25-й минуте забил Александр Новицкий.

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