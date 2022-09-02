Последние новости Ижевска на утро 2 сентября: открытие школы на Берша и град, который побил машины и теплицы

В Ижевске 1 сентября открылась новая школа на улице Берша Фото: Анастасия Захарова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 2 сентября. Когда будете собираться на работу, одевайтесь теплее: синоптики обещают резкое похолодание. А мы расскажем вам о главных событиях на это утро.

День знаний

Вчера дети отправились в школу: кто-то в первый раз, а кто-то на последнюю в своей жизни линейку в честь Дня знаний. «Комсомолка» в режиме онлайн рассказывала и показывала, как это было.

Изменения в расписании автобуса

У автобуса №15 поменялось расписание, а еще пустили дополнительный рейс.

Град

Лето в Удмуртии закончилось так, что запомнится надолго: прошел град. Собрали для вас яркие фотографии и видео. Ситуацию прокомментировали синоптики.

Мошенники вместо свидания на выставке ван Гога

Молодой человек познакомился с девушкой в интернете. Она пригласила его на свидание на выставку ван Гога, но в итоге ни девушки, ни свидания, ни денег у молодого человека не осталось.

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