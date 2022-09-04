Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября: Водолеям необходим отдых, а Ракам личные границы

Изменив взгляды на привычные вещи, всегда можно отыскать что-то новое Фото: Алена Селезнева

ОВЕН

Наступает время, когда Овнам необходимо перестать цепляться за прошлое. Отпустите его, чтобы открыть себе путь к новой жизни. Мир наполнится для вас неожиданным смыслом и позволит по-новому взглянуть на любимое дело.

ТЕЛЕЦ

Переживания за каждый шаг не принесут радости от победы. Тельцам стоит положиться на внутренний голос и интуицию. Не беспокойтесь по пустякам, и в вашу жизнь придет достаток.

БЛИЗНЕЦЫ

В ежедневных заботах вы не замечаете, как тратите свою энергию по пустякам. Остановитесь. Вам некуда спешить. Эта неделя даст вам шанс влюбиться в настоящее. Но будьте осторожны, мимолетные желания могут разочаровать вас.

РАК

Добиваясь независимости, не забывайте и о своих личных границах. Не бойтесь говорить нет. Но, принимая решения, не торопитесь с выводами и больше полагайтесь на интуицию.

ЛЕВ

Вам необходимо отдохнуть и пересмотреть многие взгляды на вашу жизнь. Не стоит делить мир на черное и белое. На этой неделе Львам нужно найти время для себя и заняться медитацией.

ДЕВА

В жизнь Дев скоро придут перемены. Важная тайна близкого человека сыграет огромную роль в вашем будущем. Сохраните и не забудьте о ней когда придет ваше время.

ВЕСЫ

Идя вперед, Весам нельзя забывать о прошлом. Ценные уроки из него помогут вам обрести внутреннюю свободу и в нужный момент подать руку ближним.

СКОРПИОН

Не бойтесь открыть свое сердце переменам. Тепло любви и заботы семьи поможет Скорпионам встать на ноги и подготовиться к решительным действиям. Наберитесь терпения, и в конце недели вы увидите результат.

СТРЕЛЕЦ

Трезвый взгляд на вещи поможет Стрельцам сохранить душевное равновесие даже в стрессовой ситуации. Наберитесь терпения и положитесь на своих друзей. В жизни начинается белая полоса.

КОЗЕРОГ

Жизнь Козерогов на этой неделе будет полна сюрпризов. Стремясь воплощать свои тайные желания, вам стоит обращать внимание на мелкие детали. В будущем они сыграют значительную роль.

ВОДОЛЕЙ

Даже самым храбрым и сильным людям порой нужен отдых. Не берите на себя слишком многого. Дайте своему разуму расслабиться и восстановиться, прежде чем вновь идти в бой.

РЫБЫ

Настала пора схватить удачу за хвост. Но будьте готовы к тому, что исполнение давно задуманного может дорого стоить. Будьте внимательны, уделите особое внимание здоровью.

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