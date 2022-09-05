Курсанты «Школы юных летчиков». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 5 сентября 2022 года: попытка поджога отдела полиции и открытие «Школы юных летчиков» после ремонта

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 5 сентября. Синоптики обещают до 15 градусов и небольшие дожди.

Расскажем о главных событиях в городе и республике за минувшие выходные.

В ИЖЕВСКЕ МУЖЧИНА ПЫТАЛСЯ ПОДЖЕЧЬ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ И РАНИЛ ДВОИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

3 сентября около 2 часов ночи 24-летний житель Ижевска совершил попытку поджога здания отдела полиции №2, бросив две бутылки с зажигательной смесью. При задержании он оказал активное сопротивление, ранив ножом двоих полицейских. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на контроль центрального аппарата ведомства. Суд заключил мужчину под стражу на 2 месяца.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 127 МЛН РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА «ТИШИНО» В ИЖЕВСКЕ

Удмуртия получит 126,8 миллионов рублей на реализацию проекта по благоустройству парка «Тишино» в Ижевске. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

АГРАРИИ УДМУРТИИ СОБРАЛИ 702 ТЫСЯЧИ ТОНН ЗЕРНА

По состоянию на 2 сентября аграрии Удмуртии убрали зерновые культуры с площади 268,5 тысяч гектаров, что составляет 77% от плана. На эту дату собрано 702 тысячи тонн зерна при урожайности 27,3 центнера с гектара.

В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА ЕДИНСТВЕННУЮ В РОССИИ «ШКОЛУ ЮНЫХ ЛЕТЧИКОВ»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В субботу, 3 сентября, в Ижевске состоялась церемония открытия реконструированной «Школы юных летчиков» и торжественная линейка. Согласно плану ремонтные работы закончили к началу учебного года, и воспитанники смогли вернуться в обновленное здание.

ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ИМЕНА НОВОРОЖДЕННЫМ МОРСКИМ КОТИКАМ ИЗ ЗООПАРКА

Фото: пресс-служба Государственного зоопарка Удмуртии

В зоопарке Удмуртии дали имена морским котикам, которые родились летом этого года. По традиции, сотрудники предложили жителям Ижевска самим назвать новорожденных. Единственное условие – первой буквой должна быть Л. В итоге морских котиков назвали Лирой и Лелем.

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