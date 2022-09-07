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Общество7 сентября 2022 3:08

Последние новости Ижевска на утро 7 сентября: блондинка в конкурсе «Мисс Maxim» и уход кандидата с выборов главы

Расскажем о главных событиях Удмуртии
Инга Коган
Осенний Ижевск

Осенний Ижевск

Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 сентября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая и облачная погода, не забывайте зонты.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Когда появится тепло?

Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения

Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения

Фото: Диля Ахмадишина

Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения (детские сады, школы и больницы).

Владимир Сегал ушел

Фото: пресс-служба ЦИК УР

Фото: пресс-служба ЦИК УР

Центризбирком Удмуртии аннулировал регистрацию кандидата на пост главы Удмуртии Владимира Сегала, выдвинутого Российской партией пенсионеров.

Блондинка в конкурсе «Мисс Maxim»

Анна Обухова из Ижевска. Фото: miss.maximonline.ru

Анна Обухова из Ижевска. Фото: miss.maximonline.ru

Жительница Ижевска Анна Обухова попала на конкурс красоты от мужского журнала Maxim (18+).

Фото с «Ижевской регаты»

«Ижевская регата». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Ижевская регата». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Прошлая неделя в Ижевске ознаменовалась ярким спортивным событием, подобного которому в столице Удмуртии не видели уже несколько десятилетий: со 2 по 4 сентября на городском пруду прошел Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту. Предлагаем посмотреть фото с этого события.

Когда появятся первые электромобили на «LADA Ижевск»?

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Словам главы «АвтоВАЗа» первая партия электромобилей Lada Largus может сойти с конвейера автозавода «LADA Ижевск» в 2023 году.

Хорошего дня!

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!