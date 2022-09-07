Последние новости Ижевска на утро 7 сентября: блондинка в конкурсе «Мисс Maxim» и уход кандидата с выборов главы

Осенний Ижевск
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 сентября, среда. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая и облачная погода, не забывайте зонты.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Когда появится тепло?
Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения
Фото: Диля Ахмадишина
Власти Ижевска приняли решение о начале подачи тепла в социальные учреждения (детские сады, школы и больницы).
Владимир Сегал ушел
Фото: пресс-служба ЦИК УР
Центризбирком Удмуртии аннулировал регистрацию кандидата на пост главы Удмуртии Владимира Сегала, выдвинутого Российской партией пенсионеров.
Блондинка в конкурсе «Мисс Maxim»
Анна Обухова из Ижевска. Фото: miss.maximonline.ru
Жительница Ижевска Анна Обухова попала на конкурс красоты от мужского журнала Maxim (18+).
Фото с «Ижевской регаты»
«Ижевская регата». Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Прошлая неделя в Ижевске ознаменовалась ярким спортивным событием, подобного которому в столице Удмуртии не видели уже несколько десятилетий: со 2 по 4 сентября на городском пруду прошел Открытый кубок Удмуртии по парусному спорту. Предлагаем посмотреть фото с этого события.
Когда появятся первые электромобили на «LADA Ижевск»?
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Словам главы «АвтоВАЗа» первая партия электромобилей Lada Largus может сойти с конвейера автозавода «LADA Ижевск» в 2023 году.
Хорошего дня!
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