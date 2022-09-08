Главные новости Ижевска на утро 8 сентября 2022 года: Анета Капба выступит на финале «Голоса Удмуртии» и эвакуация из соцобъектов после сообщений о минировании

Прекрасная финалистка шоу «X Фактор» – Белоруссия выступит на Центральной Площади. Фото: @aneta_kapba

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 8 сентября, четверг. До долгожданной пятницы всего один день. Синоптики обещают пасмурную погоду, а воздух прогреется до +11 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

На гала-концерте «Голос Удмуртии» выступит финалист проекта X Factor

Вечером 9 сентября на Центральной площади Ижевска пройдет финал песенного конкурса «Голос Удмуртии» (0+). Помимо финалистов, на гала-концерте выступит ижевская певица, лауреат множества российских и международных музыкальных конкурсов, финалистка шоу «X Фактор» – Белоруссия Анета Капба

Строители из Забайкалья обокрали музей «Лудорвай» в Удмуртии

В Удмуртии полицейские установили личности подозреваемых в краже музыкального оборудования на сумму более 30 тысяч рублей из музея-заповедника «Лудорвай». Ими оказались двое жителей Забайкальского края, проводившие в музее строительные работы. Об этом мы рассказывали ранее.

Шестерых жителей Ижевска подозревают в незаконной организации азартных игр

В Ижевске шесть местных жителей подозреваются в незаконных организации и проведении азартных игр. В 2021-22 годах один из них организовал в Октябрьском и Первомайском районах города два незаконных игорных клуба. Азартные игры проводились с помощью компьютеров, подключенных к интернету. Подозреваемым грозит до 4 лет лишения свободы, а подробности этого дела, мы рассказывали тут.

Жители Ижевска сообщают об эвакуации школ и детсадов

Жители столицы Удмуртии в соцсетях сообщают об эвакуации ряда школ, больниц и торговых центров из-за сообщений о «минировании» этих объектов. Правоохранительные органы пока не прокомментировали эту информацию. Об эвакуации сообщалось из Удмуртского госуниверситета, школы №74, детской поликлиники №5, горбольнице №4 и в ряде детсадов и ТРЦ.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Жителя Ижевска осудили за организацию занятия проституцией и распространение порнографии

В Ижевске перед судом предстал 35-летний местный житель, обвиняемый в организации занятия проституцией, распространении порнографической продукции и нарушении неприкосновенности частной жизни. Известно, что в зимой 2021 года мужчина подыскивал девушек для оказания сексуальных услуг за вознаграждение. Кроме того, он распространял фото порнографического характера в интернете.

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