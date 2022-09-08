«Дядя Арчи», «Виновник» и «Холмы»: 7 новых заведений, которые открылись в Ижевске

Узнали, где интересно провести время в Ижевске. Фото: @uncle_archi_bar
Близкие выходные – хороший повод веселья с друзьями даже в самую хмурую погоду. «Комсомолка» расскажет вам о новых заведениях Ижевска, где можно хорошо провести время в компании.
Эту люстру хочется увидеть вечером, когда она загорается тысячью огней. Фото: @etre_lounge
Лаундж бар – это отличное место для свиданий и общения. В спокойной обстановке так приятно насладиться хорошей музыкой и просторным, светлым интерьером.
В меню азиатские суши и роллы. Они идеально подходят, чтобы перекусить во время разговоров.
Адрес: улица Холмогорова, 17А, Ижевск
Время работы: с 12:00 до 23:30
Необычное место, созданное для хорошего отдыха @uncle_archi_bar
Необычное место, созданное для хорошего отдыха Фото: vk.com/uncle_archi_bar
Обширное меню, где каждый найдет, что ему по душе: пиццы, салаты, закуски. Каждый день до 16:00 можно заказать завтрак.
Адрес: улица Пушкинская, 268Г, Ижевск
Время работы: с 10:00 до 02:00
Деловая встреча или свидание? Тут можно хорошо провести время. Фото: @winovnik
Ресторан свободного формата. Очень хорошо подойдет для любых встреч.
Меню состоит преимущественно из европейской кухни, которая идеально сочетается между собой с фирменными напитками.
Адрес: улица Советская, 14, второй этаж, Ижевск
Время работы: понедельник – четверг: 11:00 - 01:00
пятница: 11:00 - 02:00
суббота – воскресенье: 12:00 - 02:00
Молодое, заведение узбекской кухни. Его стиль тесно связан с национальным колоритом. Жители района и работники бизнес центра «Эльгрин»
Меню заведения выдержано с любовью и уважением к восточным традициям: плов, лагман, самса, кебаб и другое.
Адрес:улица 10 лет Октября, 53, Ижевск
Время работы:с 9:00 до 00:00
Профессионалы своего дела регулярно проводят здесь дегустации Фото: @you_wine_izh
Место для искушенных гурманов и поклонников виноградных напитков. Опытные сомелье с удовольствием помогут посетителям подобрать идеальный напиток для торжества. Еще в заведении проводят для клиентов частные и групповые дегустации.
Адрес: Пушкинская, 277, Ижевск
Время работы:с 10:00 до 22:00
Нет ничего лучше маленького бургера с сыром Фото: Архив «КП»
Известная сеть фастфуда после ребрендинга открылась в Ижевске. Меню изменилось не сильно, как и цены. В него можно зайти и перекусить с друзьями во время прогулок.
Адреса:ул 10 лет Октября, дом 32В, Ижевск
ул Автозаводская, дом 2А, Ижевск
ул Ленина, дом 140А, Ижевск
ул Баранова, 85, Ижевск
Время работы:с 07:00 до 00:00
Летние вечера в хорошей компании, подарили нам всем заряд на холодное время года Фото: @monblan_izh
Это сезонное заведение под открытым небом. Его концепция заключается в том, что это место для веселого времени с друзьями в хорошую погоду летом. В нем можно было насладиться простыми закусками и классическими коктейлями в уютной атмосфере, а после зажечь на танцполе под огненные ритмы диджея.
Адрес: улица Коммунаров, 224Д, Ижевск
Время работы: закрыто до следующего лета
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