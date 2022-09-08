«Дядя Арчи», «Виновник» и «Холмы»: 7 новых заведений, которые открылись в Ижевске

Узнали, где интересно провести время в Ижевске. Фото: @uncle_archi_bar

Близкие выходные – хороший повод веселья с друзьями даже в самую хмурую погоду. «Комсомолка» расскажет вам о новых заведениях Ижевска, где можно хорошо провести время в компании.

«Холмы»

Эту люстру хочется увидеть вечером, когда она загорается тысячью огней. Фото: @etre_lounge

Лаундж бар – это отличное место для свиданий и общения. В спокойной обстановке так приятно насладиться хорошей музыкой и просторным, светлым интерьером.

В меню азиатские суши и роллы. Они идеально подходят, чтобы перекусить во время разговоров.

Адрес: улица Холмогорова, 17А, Ижевск

Время работы: с 12:00 до 23:30

«Дядя Арчи»

Необычное место, созданное для хорошего отдыха @uncle_archi_bar

Необычное место, созданное для хорошего отдыха Фото: vk.com/uncle_archi_bar

Обширное меню, где каждый найдет, что ему по душе: пиццы, салаты, закуски. Каждый день до 16:00 можно заказать завтрак.

Адрес: улица Пушкинская, 268Г, Ижевск

Время работы: с 10:00 до 02:00

WINOVNIK («Виновник»)

Деловая встреча или свидание? Тут можно хорошо провести время. Фото: @winovnik

Ресторан свободного формата. Очень хорошо подойдет для любых встреч.

Меню состоит преимущественно из европейской кухни, которая идеально сочетается между собой с фирменными напитками.

Адрес: улица Советская, 14, второй этаж, Ижевск

Время работы: понедельник – четверг: 11:00 - 01:00

пятница: 11:00 - 02:00

суббота – воскресенье: 12:00 - 02:00

Чайхана «Пахлаван»

Молодое, заведение узбекской кухни. Его стиль тесно связан с национальным колоритом. Жители района и работники бизнес центра «Эльгрин»

Меню заведения выдержано с любовью и уважением к восточным традициям: плов, лагман, самса, кебаб и другое.

Адрес:улица 10 лет Октября, 53, Ижевск

Время работы:с 9:00 до 00:00

You&Wine («Ю Вайн»)

Профессионалы своего дела регулярно проводят здесь дегустации Фото: @you_wine_izh

Место для искушенных гурманов и поклонников виноградных напитков. Опытные сомелье с удовольствием помогут посетителям подобрать идеальный напиток для торжества. Еще в заведении проводят для клиентов частные и групповые дегустации.

Адрес: Пушкинская, 277, Ижевск

Время работы:с 10:00 до 22:00

«Вкусно и точка»

Нет ничего лучше маленького бургера с сыром Фото: Архив «КП»

Известная сеть фастфуда после ребрендинга открылась в Ижевске. Меню изменилось не сильно, как и цены. В него можно зайти и перекусить с друзьями во время прогулок.

Адреса:ул 10 лет Октября, дом 32В, Ижевск

ул Автозаводская, дом 2А, Ижевск

ул Ленина, дом 140А, Ижевск

ул Баранова, 85, Ижевск

Время работы:с 07:00 до 00:00

«Монблан» – место, где остались воспоминания о лете

Летние вечера в хорошей компании, подарили нам всем заряд на холодное время года Фото: @monblan_izh

Это сезонное заведение под открытым небом. Его концепция заключается в том, что это место для веселого времени с друзьями в хорошую погоду летом. В нем можно было насладиться простыми закусками и классическими коктейлями в уютной атмосфере, а после зажечь на танцполе под огненные ритмы диджея.

Адрес: улица Коммунаров, 224Д, Ижевск

Время работы: закрыто до следующего лета

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