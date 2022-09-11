Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября: Девы смогут расслабиться, а Водолеи заявить о себе

Вселенная нуждается в вашем тепле, не бойтесь дарить его Фото: Иван МАКЕЕВ

ОВЕН

Наконец-то заботы пройдут. Вы можете с уверенностью смотреть в новый день. Впереди Овнов ждет большой успех.

ТЕЛЕЦ

Ваша жизнь стремится изменить направление. Отвлекитесь на хобби. Возможно, вам кажется, что все идет не так, но не опускайте руки. Все будет хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ

Привязанность к деньгам и статусу ради личной безопасности не принесет Близнецам счастья. Не бойтесь проявлять доброту и щедрость к нуждающимся. Оказанное добро вернется к вам неожиданным счастьем.

РАК

Прекратите бежать от своих проблем. Вам придется разобраться с ними самостоятельно. Наберитесь смелости и не бойтесь сделать шаг, чтобы добиться своего.

ЛЕВ

Вы уже не пытаетесь решить личный конфликт мирно. Остановитесь и тщательно обдумайте свои действия. Дайте себе время.

ДЕВА

Будущее дает Девам возможность отдохнуть. Сейчас вам нужны одиночество и спокойствие. Скоро вам выпадет шанс проявить себя, поэтому подготовьтесь к этому дню и уделите внимание деталям.

ВЕСЫ

Рядом с вами и вашими друзьями появится человек, который не только проявит к вам интерес, но и зарядит положительной энергией. Присмотритесь, возможно, именно с ним у вас сложатся долгие и крепкие отношения.

СКОРПИОН

Не стоит потакать всем капризам вашей семьи. Вспомните и о собственных интересах. Грядущая неделя идеально подойдет для путешествий и поиска вдохновения. Возьмите с собой лучших друзей, они помогут вам не потеряться.

СТРЕЛЕЦ

Жизнь даст Стрельцам хороший совет. Доверие, успех придут к вам. Ваше сердце наполнит любовь. Но остерегайтесь, вы можете попасть в зависимость от этих чувств и не заметить опасность.

КОЗЕРОГ

Наступают перемены к лучшему. Сложная ситуация внезапно сложится для вас очень удачно. Важно не спешить и верить в свои силы.

ВОДОЛЕЙ

Отбросьте колебания. Водолеям пора переходить к решительным действиям. Не бойтесь говорить о себе. Ваша активность будет замечена и вознаграждена.

РЫБЫ

Успех и финансовое благополучие придут к Рыбам, если те не опустят руки и продолжат делать свою работу добросовестно. Уверенность в себе вам предаст ваша семья. Держитесь за нее.

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