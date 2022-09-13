Последние новости Ижевска на утро 13 сентября: лидерство Александра Бречалова на выборах и отопление в Ижевске

13 сентября ожидается теплая погода
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 13 сентября. сегодня немного потеплеет – до +15 градусов. А «Комсомолка» расскажет о последних новостях.
Итоги выборов
По итогам обработки 10% бюллетеней на выборах лидирует глава региона Александр Бречалов. Но официальных итогов еще нет.
Отопительный сезон
В большую часть социальных учреждений Удмуртии пришло тепло. А на сайте администрации города появилось постановление о старте отопительного сезона.
Гибель ребенка
В Удмуртии осудили мать, которая по пьяни уронила ребенка. Девочка скончалась.
Пожар в поликлинике
12 сентября ночью в Сарапуле загорелась поликлиника. К счастью, никто не пострадал.
Особо охраняемая территория
Верховья Ижевского пруда, где летом произошел разлив нефтепродуктов, признали особо охраняемой природной территорией.
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