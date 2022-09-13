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Общество13 сентября 2022 3:32

Последние новости Ижевска на утро 13 сентября: лидерство Александра Бречалова на выборах и отопление в Ижевске

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Анастасия Захарова
13 сентября ожидается теплая погода

13 сентября ожидается теплая погода

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 13 сентября. сегодня немного потеплеет – до +15 градусов. А «Комсомолка» расскажет о последних новостях.

Итоги выборов

По итогам обработки 10% бюллетеней на выборах лидирует глава региона Александр Бречалов. Но официальных итогов еще нет.

Отопительный сезон

В большую часть социальных учреждений Удмуртии пришло тепло. А на сайте администрации города появилось постановление о старте отопительного сезона.

Гибель ребенка

В Удмуртии осудили мать, которая по пьяни уронила ребенка. Девочка скончалась.

Пожар в поликлинике

12 сентября ночью в Сарапуле загорелась поликлиника. К счастью, никто не пострадал.

Особо охраняемая территория

Верховья Ижевского пруда, где летом произошел разлив нефтепродуктов, признали особо охраняемой природной территорией.

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Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!