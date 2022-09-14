Главные новости Ижевска на утро 14 сентября 2022 года: поздравление главе Удмуртии от Володина, выступление Майданова и медведица с медвежатами

В Завьяловском районе Удмуртии была замечена медведица с медвежатами Фото:Архив «КП»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 14 сентября, среда – середина недели. Пора готовиться к делам. Синоптики обещают пасмурную погоду и до +16 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

Спикер Госдумы Володин поздравил Александра Бречалова с победой на выборах главы Удмуртии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил Александра Бречалова с победой на выборах главы Удмуртии

«Ваша победа на выборах подтвердила, что жители доверяют вам, видят в вас человека, готового отстаивать их интересы и решать задачи развития региона. Важно оправдать это доверие, сделать все необходимое для повышения уровня жизни людей. Желаю вам успехов», – сообщается в его телеграмм-канале.

В Удмуртии погиб 26-летний водитель мопеда

12 сентября на 8-м километре автодороги Дебесы – Шаркан в Дебесском районе произошла авария со смертельным исходом. 26-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в бортовой камень. В результате ДТП водитель мопеда получил смертельную травму, а его пассажир был госпитализирован.

В Ижевске в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов

19 сентября в Ижевске на концерте в честь Дня оружейника выступит Денис Майданов. Праздничные мероприятия начнутся утром по всему городу с традиционного возложения цветов к Вечному огню и бюстам прославленного конструктора Михаила Калашникова и министра обороны СССР Дмитрия Устинова. В 19:00 на Центральной площади начнется праздничный концерт (6+) с чествованием трудовых династий оружейников.

В окрестностях Ижевска заметили медведицу с медвежатами

В Завьяловском районе Удмуртии была замечена медведица с медвежатами. Жителей призывают к внимательности и осторожности. (Видео здесь)

Жителя Удмуртии нашли убитым, его автомобиль был закопан неподалеку

В Завьяловском районе Удмуртии обнаружено тело 35-летнего местного жителя. По обвинению в убийстве задержан его 44-летний знакомый. 22 августа текущего года обвиняемый пришел к дому потерпевшего и поссорился с ним. После этого он под обманным предлогом убедил мужчину доставить его в нужное место. По дороге мужчина попросил остановить автомобиль в безлюдном месте. Здесь он нанес водителю несколько ударов ножом, от которых тот скончался. Подробнее об этом деле мы рассказывали здесь.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как организовать парковку во дворах Ижевска: пошаговая инструкция

Житель Ижевска получил ожоги 45% тела при поджоге травы