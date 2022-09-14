«Вдохновила жена»: как ижевчанин в 40 лет осуществил мечту и стал кузнецом

У Алексея Новикова из Ижевска своя кузница Фото: Мария Бакланова

В 40 лет Алексей Новиков из Ижевска осуществил свою мечту – построил собственную кузницу и начал творить. Теперь все, кто впервые приходит в его дом, удивленно ахают и хватаются за телефоны, чтобы сфотографировать его скульптуры. Рассказываем и показываем, как оборудована кузница ижевчанина, приносит ли его хобби доход, и кто его главный помощник в творчестве.

Во дворе стоит Маленький Принц на пенсии

Даже адресную табличку Алексей выковал сам Фото: Мария Бакланова

«Ты узнаешь его из тысячи» – именно так можно описать дом Алексея. На воротах висит кованая адресная табличка, кованый почтовый ящик в виде домика, из-за забора выглядывает кованая кричащая ворона, а дымовую трубу украшает кованый петушок. Заходим внутрь. И… На нас нападает слишком веселый французский бульдожка Жорик. На несколько минут мы выпадаем из процесса – устоять перед ним и не погладить невозможно!

Жорик едва не сорвал нам интервью Фото: Мария Бакланова

Но взгляды все равно все время устремляются на кованого велосипедиста. Подходим ближе – обалдеть, как он сделан! Ботиночки со шнурочками, пенсне, летящий шарф, раритетный двухколесный велосипед – эдакий Маленький Принц на пенсии – каждую деталь хочется разглядывать и разглядывать.

Велосипедиста Алексей сделал за 3 месяца Фото: Мария Бакланова

Алексей рассказывает, что это собирательный образ: тут увидел, там подглядел. Делал его три месяца. Детали, например, маленькие ботиночки, приходилось переделывать по несколько раз.

Алексей очень внимательно относится к каждой детали Фото: Мария Бакланова

«Сначала я не мог понять, как сделать выкройку ботинка. Нашел в интернете похожую, только из кожи. Распечатал, увеличил в размере, перенес на металл, загнул. Оказался очень большим – обрезал. Снова большой, снова обрезал, пока не сделал нужного мне размера. Для меня это было все в новинку: я не знал процесс, меня никто этому не учил, да и спросить, как это делается, тоже не у кого. В роликах в интернете все просто – бах, бах и все готово. Приходилось чуть ли не покадрово смотреть, что и как делается», – вспоминает Алексей.

Наверное, так выглядит Маленький Принц на пенсии Фото: Мария Бакланова

Вдохновение – от жены!

Это просто обычные перила у Алексея на крылечке Фото: Мария Бакланова

Но учение и труд все перетрут – теперь во дворе его дома есть, на что взглянуть. Перила в виде очаровательных домиков, столик со стрекозой, жук и муха на стенах, перышко с улетающими птичками – Алексей творит в свободное от работы на Мотозаводе время по вечерам и в выходные.

Почтовый ящик Фото: Мария Бакланова

Самой масштабной по трудозатратам стала ворона. Только одних перышек – более 600!

Та самая ворона! Фото: Мария Бакланова

«Делал ее 3,5 месяца. Эти перья чуть ли не в страшных снах мне снились, – смеется мужчина. – Тело вороны переделывалось раза четыре. Сначала она была в два раза больше, и жена называла ее пингвином. Уменьшил – стала тощим пингвином. Я же не художник, многих пропорций не знаю, поэтому все создается методом проб и ошибок».

Вообще супруга Алексея – Оксана – уникальная женщина. Именно она подтолкнула мужа к его хобби.

Работа Алексея украшает прихожую Фото: Мария Бакланова

«Это ее заслуга. Когда мы построили дом, она говорит: «Хочу сюда чего-то эдакого!» Ну, раз хочет, сделал! Она поддерживает меня во всем, вдохновляет, подкидывает идеи. Однажды сказала, что хочет муху. А мне как раз в руки попался корпус от огнетушителя – в итоге сделал и муху, и жука».

Тело жука сделано из корпуса от огнетушителя Фото: Мария Бакланова

Экскурсия по кузнице

Алексей с детства любил рисовать, лепить. Он выжигал по дереву и вырезал нэцкэ (это японская миниатюрная скульптура - прим. Ред.) из кости. А еще создавал крутые вещи в стиле стимпанка с шестеренками и рычагами.

Часы в стиле стимпанка Фото: Мария Бакланова

«Потом увлекся перочинными ножами. Сделал, наверное, штук 40. Желание свое удовлетворил и перешел на скульптуры», – рассказывает Алексей и приглашает в святую святых – в свою кузницу. Это небольшой домик вдали от всех жилых построек. Построен так он не случайно – для безопасности, и чтобы не было слышно шума.

Алексей Новиков Фото: Мария Бакланова

Везде порядок – каждый молоток, резак аккуратно разложены и развешаны.

«Не буду лукавить, прибрался перед вами», – улыбается Алексей.

Сердце кузницы – горн. Здесь разжигается уголь (не древесный, как для шашлыков, а каменный), обжигается и закаляется железо. Температура в рабочем горне – 1000 градусов. Поэтому Алексей работает в пропитанном специальным составом фартуке, перчатках и в маске.

Алексей за работой Фото: Мария Бакланова

В центре – наковальня с набором молотков. Всего их около 20, разного размера и формы. А еще сверла, пробивки, сферы, зачистные круги для болгарки, сама болгарка, газовые горелки, баллоны с газом – всего и не перечислишь!

Все вещи в кузне в полном порядке Фото: Мария Бакланова

«Конечно, это опасно. Но я предельно аккуратен – у меня нет ни одного ожога или шрама. Хочу еще навес построить, чтобы делать совсем большие изделия», – говорит Алексей.

А вот Жорик не заходит в кузню, наблюдает за процессом с безопасного расстояния Фото: Мария Бакланова

Не ради денег или славы, все по любви!

Его хобби – недешевое удовольствие.

«Сварочные аппараты, баллоны, резаки – все это я покупал. Инструменты собирал по знакомым и родственникам. Однажды у тети в деревне нашел наковальню – она просто валялась в кустах. Подумал – значит, точно судьба! Но когда делаешь все ради кайфа, не считаешь деньги».

Столик со стрекозой Фото: Мария Бакланова

Но зарабатывать на своем хобби он не хочет.

«Я не бизнесмен, но мог бы этим зарабатывать. Такие вещи – ручной работы – стоят дорого, они востребованы в крупных городах, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Но не в нашем регионе. Поэтому на продажу не делаю. Раньше делал ножи, выставлял фото в интернет, и они продавались «на ура». В подарок делал каминные наборы. Но любые заказы – это сроки, ответственность, спешка – творчество уходит. А ковка – это моя отдушина, моя любовь. Это реализация себя. В кузне я отключаюсь, отдыхаю, приятно провожу время. Это мое хобби – есть вдохновение, творю, нет – могу не заходить сюда неделю».

Участвовать в выставках Алексей тоже не хочет, смеется – все же прикручено.

«На самом деле, у меня нет столько работ, чтобы организовывать выставку или куда-то выставляться. Я лучше дальше для дома буду делать – места много. Хочу сделать ростовую скульптуру. Это будет эдакий инженер из 60-х, в шляпе, с портфельчиком и бутылкой кефира в кармане. В общем, творю дальше!»

Будущая скульптура интеллигента. Фото: личный архив героя

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