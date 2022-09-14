Ушел из жизни главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Николаевича Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 сентября ушел из жизни главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, ему было 68 лет. Трагедия произошла в Приморском крае – Владимир Николаевич участвовал в очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал инсульт. У него остались жена и пятеро детей.

ДОСЬЕ КП

Владимир Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске, в семье мичмана Краснознаменной Амурской флотилии. Профессионально заниматься журналистикой начал с 1976 года – и сразу в качестве собкора газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали; на тот момент эта стройка находилась в центре внимания советской прессы.

Свою карьеру непосредственно в «Комсомолке» Владимир Сунгоркин начал в 1985 году. Постепенно он занимал должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора. Под его руководством сайт «Комсомолки» дважды становился обладателем премии «Золотой сайт» и дважды - лауреатом премии Рунета.

В декабре 2003 года он вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд». В 2018 году был признан Заслуженным журналистом Российской Федерации.

Свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Николаевича выразил президент России Владимир Путин.

«Он был патриотом, неординарным, творчески одаренным, талантливым человеком. Прошел путь от корреспондента, освещающего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки". И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников», – говорится в телеграмме главы государства.

Ранее свои соболезнования принесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, главред RT Маргарита Симоньян.

К соболезнованиям присоединяется и руководство компании Centre digital&media, которая является партнером ИД “КП” в Ижевске.

Анастасия Власова, директор Centre digital&media:

- Для нас, в Centre digital&media, "КП" - это особый проект. Мы уже более 16 лет являемся партнером издательского дома "Комсомольская Правда". Издавали ежедневную газету и "толстушку", развиваем ижевский раздел сайта и вещаем радио "КП" в Ижевске.

Из ижевской редакции "Комсомолки" вышла команда топ-менеджеров нашей компании. Я сама начинала там обычным менеджером по продажам. И, конечно, те передовые технологии, которым нас постоянно обучали на "комсомольских" семинарах, обмен опытом с другими регионами, очень мне помогли и в профессиональном, и в личном развитии.

Я верю, что тот потенциал роста, который Владимир Сунгоркин заложил в "КП", позволит бренду с почти 100-летней историей долгое время оставаться актуальным и сохранить лидирующие позиции.

Вечная Вам память, Владимир Николаевич и спасибо за всё!

Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Владимиром Сунгоркиным после пресс-конференции, которую давал вместе с Минсельхозом России по программе 1 млн тонн молока в ИД Комсомольская правда. Фото: Архив КП

Президент Удмуртии Александр Волков встретился с Владимиром Сунгоркиным после пресс-конференции, которую давал вместе с Минсельхозом России по программе 1 млн тонн молока в ИД Комсомольская правда. Фото: Архив КП

Вероника Суворова, главный редактор Centre digital&media:

- Для меня Владимир Николаевич был живой легендой. Я начинала работать журналистом в ижевской Комсомолке в 2005 году. А в 2008 стала ее редактором. И “письма от Сунгоркина” помню до сих пор: он всегда очень многое изучал и делился наблюдениями с сотрудниками по всей стране. Когда появился Фейсбук*, было очень лестно видеть его комментарии под материалами. Потому что хвалил он редко. Только за суперпрорыв и супердело. Например, ижевская редакция отлично отрабатывала участие Бурановских бабушек на Евровидении. И за это от сам, лично, хвалил.

Мне повезло участвовать при нем в “свежей голове” - разборе вышедшего номера газеты и конкурентов (я тогда была на стажировке в федеральной КП). И было удивительно, что человек, который вхож в Кремль, очень близок к федеральным властям, очень занятой человек, так досконально разбирает каждый номер газеты. У него всегда было, чему учиться.

Вечная память, Владимир Николаевич! Мир СМИ сегодня многое потерял.

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