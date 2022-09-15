Последние новости Ижевска на утро 15 сентября 2022 года: уход из жизни главного редактора «Комсомольской правды», ДТП со скорой помощью и признание выборов состоявшимися

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро четверга, 15 сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 15 сентября – ровно середина месяца. В Ижевске до +18 °C и кратковременные дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события среды.

Не стало Владимира Сунгоркина

14 сентября в возрасте 68 лет скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он находился в Приморском крае, где участвовал в экспедиции. Причиной смерти стал инсульт.

Выборы признали состоявшимися

14 сентября Центризбирком Удмуртии признал выборы депутатов Государственного совета состоявшимися. Также были утверждены результаты трехдневного голосования на выборах главы региона. Победителем признали действующего главу республики Александра Бречалова.

Пожар возле автосалона

13 сентября в Ижевске произошел пожар на территории автосалона по улице Карла Маркса. Воспламенился мусор, сложенный возле здания. Распространение огня удалось остановить, пострадала только обшивка фасада.

Почему загорелась поликлиника

Стало известно, что причиной пожара в сарапульской поликлинике № 3 стало короткое замыкание на чердаке. Напомним, здание загорелось в ночь на 12 сентября. Пострадала кровля на площади 400 кв. м.

Будет ли эпидемия гриппа?

Этой осенью в Удмуртии свои позиции может начать отвоевывать грипп. И хуже всего, если он образует с ковидом микст-инфекцию. Чтобы этого не произошло, граждан призывают вакцинироваться.

ДТП со скорой помощью

Вечером 13 сентября на перекрестке улиц Удмуртской и 10 лет Октября20-летний водитель иномарки не уступил дорогу медицинскому «Форду». Произошло столкновение, в результате которого травмы получили 4 человека.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.