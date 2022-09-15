Урожайные, неприхотливые и болезней не боятся: качественные саженцы для жителей Удмуртии

Фото: питомник растений «Труженик»

Чеснок «Сибирский гигант»

Полностью оправдывает свое название: и сама луковица, и гигантские зубчики очень крупные, чистятся легко и быстро за счет размеров и толстых шкурок. Мякоть остренькая, хрустящая, ароматная! Растет на любых почвах, хранится хорошо и долго!

Ежевика «Глория»

Новейший сорт бесшипной ежевики. Чрезвычайная сладость! Плоды глянцево-черные, продолговатые (8–10 г), очень плотные, с характерным лесным ароматом. Созревают в середине июля и долго хранятся. Зимостойкость высокая. Также в продаже будет новый ремонтантный сорт ежевики – «Черная магия» (Блек меджик) и ранний сорт – «Небеса могут подождать» (Хевен кэн вэйт).

Крыжовник «Фридония»

Бесшипный красноплодный сорт. Мякоть вобрала в себя три аромата: лесной земляники, ананаса и свежего липового меда. Кусты высокорослые (до 1,5 м), не раскидистые, что существенно облегчает сбор урожая. Ягоды поспевают в июле, до 8 кг с куста. Сорт морозостойкий, отличается повышенной устойчивостью к грибковым болезням.

Жимолость «Великан» и другие сорта-гиганты

Сегодня садоводы все больше отдают предпочтение крупным, не осыпающимся с куста сортам с высокой урожайностью. Сорт жимолости «Тундра» – ягоды сладкие, без горчинки, способны удивить вас стабильно крупным урожаем. «Аврора» входит в тройку лучших сортов мировой селекции по всем показателям. «Гигантское сердце» – сорт-гигант.

Черная смородина, сорт «Черешневая» (хит продаж)

Сильный, генетически здоровый сорт. Ягода очень сладкая, с выраженным смородиновым ароматом. Урожайность огромная, даже в самое засушливое лето более двух ведер полезных ягод с куста.

Красная смородина «Императорская» (хит продаж)

Один куст на садовом участке может заменить более трех обычных сортов! У этого сорта грозди висят до поздней осени. Не подвергается болезням, зимует превосходно, что позволяет ее выращивать в любом регионе нашей страны!

Садовая земляника «Большая медведица»

Всегда радует обильным урожаем, красивой и огромной ягодой (в среднем по 80–100 г). Урожайность 2–3 кг с куста. Сорт выносливый, морозостойкий и устойчивый к болезням. В продаже будет новый ремонтантный сорт садовой земляники «Графиня», плодоносящий с июня до заморозков. Растет 10 лет на одном месте без пересадки.

Голубика садовая

Дает большие урожаи, более 20 кг с куста, в уходе неприхотлива! Представляем вам рейтинг лучших сортов по мнению экспертов и садоводов: «Патриот», «Бонус», «Дивная», «Эврика»! Все эти сорта поспевают в конце июля и дают отличный урожай!

Скороспелый сорт штамбовой малины «Сказка» (малиновое дерево)

Небольшое малиновое деревце, усыпанное крупными, красивыми и очень сладкими ягодами. Самое широкое признание этот сорт получил за высокую продуктивность, привлекательную окраску и десертный вкус ягод.

Ранняя малина, сорт «Глен Файн»

С одного куста в среднем можно собрать 4,5–5 кг ягод, которые держатся на кустах до 5 дней, невзирая на погодные условия. Кусты высокорослые (около 2 м), бесшипные (по участку не ползет). Сорт зимостойкий, среднеранний, имеет стойкий иммунитет к вирусам.

Груша «Фаворитка»

Осенний сорт груши с насыщенным и богатым вкусом и высокой урожайностью. Масса плода – около 200 г. Мякоть кремовая, очень сочная и нежная, с тонким мускатным ароматом. Деревья среднерослые, с компактной кроной. Плодоносят уже на третий год своей жизни. К почве не требовательна. Морозостойкость отличная.

Яблоня «Россиянка»

Иммунный ко всем видам парши сорт, чрезвычайно зимостойкий, терпим к разным типам грунта, нетребователен в уходе. Деревья компактные, с длительным сроком активного плодоношения, регулярно приносят высокие урожаи. Плоды достаточно большие, красивые, привлекательные. Урожай хранится до апреля-мая.

В продаже: актинидия «Русское киви», крыжовник неколючий, зимостойкий виноград, тибетская малина (клубничное дерево), различные сорта полукарликовых груш, зимостойкие абрикосы, вишни, сливы, грецкий орех, фундук и многое другое!

Все саженцы с закрытой корневой системой (в горшках), что гарантирует максимальный процент приживаемости!

С остальным ассортиментом можете ознакомиться на нашем сайте: труженик-сад.рф.

Приобрести саженцы можно будет с 19 по 23 сентября с 10 до 18 часов в ДК «Строитель».

Адрес: ул. Коммунаров, д. 353а.

Телефон: 8 (968) 831-66-62.

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Фото: питомник растений «Труженик»

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