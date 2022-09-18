Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября: Близнецам придется сделать шаг вперед, а Весам принять трудное решение

Жизнь будет меняться, если не бояться пробовать новое Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОВЕН

Будьте готовы к тому, что для достижения цели вам придется научиться подстраиваться под обстоятельства. Тяжелый труд оценят по достоинству, и в вашу жизнь придет изобилие и любовь, которая продлится очень долго.

ТЕЛЕЦ

Мир полон неизвестности. Время взглянуть даже на привычные вещи по-новому. Оставьте тревоги и волнения. Не избегайте трудностей и вам откроются новые возможности. А вот за здоровьем стоит быть осторожнее. Не перенапрягайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Страх неизвестного может надолго поселиться в душе. Вы попадете в ситуацию, когда единственный выход – шаг вперед. Доверьтесь интуиции. Вы убедитесь в искренности этого мира и его чудеса, когда встретите новых друзей.

РАК

Вы заряжены энергией, чтобы исследовать и создавать новое. Действуйте быстро и наверняка. Ваша жизнь способна круто измениться в лучшую сторону. Обратите внимание на то, что происходит вокруг.

ЛЕВ

Погрузитесь в самообразование. Заполните пробелы в интересующем вас вопросе, и гнетущая вас проблема исчезнет. Не стесняйтесь проявлять независимость и отстаивать личные интересы. Тогда и финансы придут в вашу жизнь.

ДЕВА

Вы не будете одиноки. Рядом с вами есть близкие люди, которые всегда могут протянуть вам руку помощи и не дать сломаться. Соберитесь. Вы ощутите счастье. А беспокоящая вас травма пройдет.

ВЕСЫ

Вы взволнованы. Уже приняв важное решение, вы начинаете сомневаться в нем. Сделайте глубокий вдох и все обдумайте. Посмотрите страху в лицо. Не тратьте силы. Решите проблему, обойдя ее.

СКОРПИОН

Поднимаясь к своей цели, задумайтесь, а так ли на самом деле велико ваше желание и стоит ли оно тех жертв, что вы приносите. Доверьтесь своему сердцу. Семья станет крепкой опорой и защитой для вас.

СТРЕЛЕЦ

Возьмите перерыв и отдайтесь на милость судьбе. Вам нужно очистить свой разум от тревог и сомнений. Займитесь релаксом и хобби. Так вы сможете снять нервное напряжение и восстановиться.

КОЗЕРОГ

Познавая новое, вы можете зайти слишком далеко и сильно отдалиться от семьи и друзей. Проявите понимание. Переживания о вашем состоянии не беспочвенны. Позвольте близким позаботиться о вас.

ВОДОЛЕЙ

Взирая на вещи с детской непосредственностью, вы легко сможете подмечать мелкие детали. Счастье наполнит вас энергией, и вы забудете об усталости. На любовном фронте Водолеев ожидает затишье. Приготовьтесь, совсем скоро жизнь удивит.

РЫБЫ

Не стоит торопиться в своих делах. Тщательно продумывайте каждый свой шаг, чтобы добиться успеха в поставленной цели. Оставайтесь верными себе и доверьтесь интуиции.

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