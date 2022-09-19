Прогноз погоды в Ижевске с 19 по 25 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году у осени в Ижевске довольно изменчивое настроение. Сначала она напугала дождями и сильным похолоданием, а теперь как будто бы смягчилась.

Так, сегодня, 19 сентября, в Ижевске потеплело до +22..+24 °С. Это выше климатических норм. Можно подумать, что вот оно, пришло бабье лето, но, очевидно, такой вывод будет поспешным.

Во вторник, 20 сентября, удмуртские синоптики обещают возвращение прохлады и юго-западный ветер около 2-3 м/с.

«20 сентября ожидается прохождение фронтального раздела, температурный фон немного понизится, ночью 10-15 °С (имеется в виду ночь с понедельника на вторник – Прим. ред.), днем 14-19 °С. Дожди пройдут на большей территории республики. По предварительному прогнозу, во второй половине следующей рабочей недели температурный фон еще немного понизится и установится около своих климатических норм. Местами сохранятся осадки», – комментируют в пресс-службе республиканского гидрометцентра.

По данным Росгидрометцентра, в ночь с 20 на 21 сентября уже похолодает до +9 °С. Согласно этому прогнозу, вся предстоящая неделя ожидается облачной, но довольно-таки сухой. Сервис «Яндекс.Погода» временами прогнозирует переменную облачность.

В среду, 21 сентября, будет пасмурно и до +18 °С. Ветер изменится на южный но окажется очень слабым. Ночью до +10 °С (до +13 °С по данным «Яндекса»); ветер снова изменит направление – на северо-восточное, и чуть усилится. «Яндекс.Погода» также прогнозирует ночной дождь.

22 сентября, в четверг, столбик термометра в Ижевске останется на отметке в +17..+18 °С. Восточный ветер будет дуть со скоростью около 3 м/с. Ночью до +9 °С (до +11 °С по данным «Яндекса»), направление и скорость ветра не изменятся.

В пятницу, 23 сентября, по данным Росгидрометцентра, станет еще немного прохладнее, до +17 °С (и до +15 °С по данным «Яндекс.Погоды»). Сохранится слабый восточный ветер. Ночью вновь около +9..+12 °С, ветер усилится до 2 м/с.

В субботу, 24 сентября, вероятны дожди и небольшое потепление до +19 °С. Восточный ветер будет постепенно набирать силу, днем он подует со скоростью 3 м/с, а ночью – уже 5 м/с. Ночь будет дождливой, но теплее предыдущих, около +10..+12 °С. В прогнозе от «Яндекс.Погоды» дождей 24 сентября нет.

В воскресенье, 25 сентября, снова без осадков. Температура воздуха днем будет держаться около +18 °С, а ночью – около +15 °С.

Напомним, ранее эксперт предположил, что ярко выраженного, солнечного бабьего лета в Удмуртии в 2022 году не будет, но некоторое потепление возможно.

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