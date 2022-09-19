Морской перформанс, мудрая птица и девушка-паук: 10 красочных фото с уличного театрального фестиваля в Ижевске

Ижевчане смогли попробовать себя в актерском мастерстве. Фото: vk.com/sad_festival

17 сентября в столице Удмуртии прошел красочный фэнтезийный фестиваль «Тайный сад», посвященный секретам театрального искусства.

Пантомима «Гномы». Театральная школа «Горожане». Фото: vk.com/sad_festival

Творческий коллектив молодежного театра «Горожане» провел это масштабное мероприятие в сквере около Дворца пионеров.

Сырость и пасмурное небо не стали помехой для веселья. Фото: vk.com/sad_festival

Несмотря на погодные условия, жители Ижевска смогли посетить мастер-классы по сценической пластике, жонглированию, постановке речи. Между делом можно было пообщаться с актерами и увидеть несколько перформансов и постановок.

Так ли просто на самом деле удерживать мяч в руке? Фото: vk.com/sad_festival

Маленькие зрители могли научиться балансировать, используя свои чувства.

Тренировка баланса с божьей коровкой. Фото: vk.com/sad_festival

Размяться и отточить свое мастерство пластичных движений.

Грация и ловкость движений Паучительницы завораживает. Фото :vk.com/sad_festival

А после – поучаствовать в игре «Пластический тетрис».

Удержаться и не упасть в этой игре было очень сложно Фото: vk.com/sad_festival

В течение всего фестиваля зрители могли посетить импровизированную сцену, чтобы увидеть выступление актеров театра.

Пластический перформанс «Море». Фото: vk.com/sad_festival

Пантомима «Три девицы», театр «Горожане» Фото: vk.com/sad_festival

Большая птица. Мудра и величественна. Может запутать загадками. Фото: vk.com/sad_festival

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