Жители Ижевска могут попробовать себя в профессии риелтора

Фото: Этажи

Рынок недвижимости восстановился и уверенно набирает обороты. Новостройки растут этаж за этажом, на рынок вернулись продавцы вторичной недвижимости, и, самое главное — восстановился спрос на жилье. Если вы задумывались о карьере риелтора, то сейчас отличное время для входа в профессию: вы найдёте и продавца, и покупателя.

Ключевая ставка сейчас составляет 8% — ниже, чем в начале года, банки тоже снизили проценты и продолжают выдавать ипотеку по льготным программам, застройщики готовы субсидировать своим клиентам часть процентов, на рынке появляются новые акции, проекты, продавцы. Информация быстро меняется, и многим людям действительно нужны проводники, чтобы совершить свою сделку с недвижимостью.

Директор компании «Этажи» в Ижевске Наталия Лемец расскажет, почему стоит присмотреться к вакансии специалиста по недвижимости:

— бесплатное обучение в собственном Учебном центре компании;

— повышение квалификации для опытных специалистов в сфере продаж;

— неограниченный доход и свободный график;

— стажировки, мастер-классы и наставничество от лидеров отрасли;

— дружные, надежные и поддерживающие коллеги;

— финансовые гарантии и юридическая поддержка от компании.

Если вы хотели попробовать себя в сфере недвижимости, посмотреть, насколько это динамичный рынок и насколько здесь можно хорошо зарабатывать, – приходите на курс “Школа риелтора”. В период бесплатного двухдневного курса новички проходят обучение по собственной методике компании.

Мероприятие состоится 22 сентября по адресу: ТОЦ «Алые паруса» (ул. Кирова, 142).

Все участники получат сертификат о прохождении обучения и памятные подарки.

Узнать подробности и записаться на курс можно здесь.

Станьте профессионалом с «Этажами» и помогайте людям улучшать их жилищные условия!

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ИП Лемец Н.Н.

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