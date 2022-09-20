«Вдохновение разбросано повсюду, как маленькие подарочки»: ижевский модельер создает сказочные платья

Сказочное платье от Кристины Черницыной. Фото: личный архив героини

Кристина Черницына из Удмуртии шьет платья, каждое из которых впору носить принцессе или сказочной фее. Корсеты и тончайшие кружева, жемчужная россыпь и искрящийся хрусталь, – это не передать словами, это нужно один раз увидеть.

«Комсомолка» встретилась со «сказочным» модельером и расспросила Кристину об участии в конкурсе «Кутюр по-русски», а также о публикациях в иностранных fashion-изданиях и поиске вдохновения.

Дизайнер Кристина Черницына. Фото: личный архив героини

Первые стежки с мамой

Родилась и выросла Кристина в маленькой удмуртской деревушке, в семье работящей и простой. Творить любила с детства – постоянно рисовала и училась шить у мамы.

«Я любила рисовать принцесс в красивых платьях. И уже тогда я знала: когда вырасту, буду заниматься одеждой, модой, красотой! В крайнем случае, археологом», – с улыбкой рассказывает Кристина.

Эскиз свадебного образа. Фото: личный архив героини

Но сделать окончательный выбор все-таки помогла мама-рукодельница.

«Она шила мне одежду, а еще вышивала и вязала. Именно мама привила мне любовь к рукоделию. Помню, однажды папа привез настоящую, дорогую художественную гуашь и хорошую бумагу для рисования. Я очень благодарна родителям за то, что они всегда поддерживали меня в моих занятиях», – говорит наша героиня.

Окончив школу, Кристина поступила в УдГУ, где выбрала факультет института искусств и дизайна.

«Я приехала на две недели раньше и посещала подготовительные курсы, ведь школы искусств у нас в деревне не было, я нигде не училась. Эта подготовка помогла мне поступить на бюджетное отделение, и я отучилась на художника-стилиста. Это были прекрасные 5 лет обучения!» – ностальгирует девушка.

Кристина Черницына с детства любила творить. Фото: Кристина Короткова

Нельзя «просто сшить вещь»

После окончания университета Кристина начала брать заказы на платья у подруг. А потом, как говорится, понеслось. Коктейльные и свадебные платья, боди и корсеты, рубашки, костюмы, куртки и пальто, а также шапки, снуды, галстуки-бабочки… Свой круг клиентов у молодого талантливого дизайнера сложился довольно быстро. Сама героиня объясняет это просто:

«В университете нас учили очень важному навыку – не просто шить «вещь», а создавать целый образ. Начиная от создания эскиза, подбора материалов и фурнитуры, качественного исполнения до составления полноценного образа. Мы учились продумывать прически, аксессуары, обувь, макияж. Сейчас эти навыки очень пригождаются в моей работе: образ человека складывается из множества элементов».

Джейкоб Йиса в костюме от Кристины. Фото: личный архив героини

Крис шьет на заказ уже более 15 лет. Работа с каждым заказчиком для нее истинно творческий процесс. Ведь нужно понять, что хочет клиент, уловить его стиль и обязательно учесть особенности фигуры.

«А еще нужно подобрать подходящий фасон, материалы, цвет. Вот такой требуется огромный объем творческой работы на, казалось бы, простое платье. Я очень благодарна моим заказчицам, которые дают мне возможность творить в полной мере!» – объясняет Кристина.

Сказочные платья Кристины. Фото: Кристина Короткова

Для конкурса шила день и ночь

За создание собственных коллекций Кристина взялась несколько лет назад. И эти платья иначе как сказочными не назовешь. Тончайшее кружево, узоры из бисера или хрустальных бусин – и все это полностью ручная работа!

Фотосессия по мотивам сказки А.С. Пушкина «Царевна Лебедь». Фото: Кристина Стяжкина

А началось все с дипломной коллекции – 11 лет назад. Она состояла из свадебных платьев и мужских костюмов. После этого был некоторый перерыв: Кристина ушла в работу с заказчиками с головой, и времени на авторские коллекции попросту не осталось. Но одно платье все изменило.

Коллекция для «Кутюр по-русски». Фото: личный архив героини

«Однажды я сшила платье, с которым выиграла участие в модном показе. И тут началась моя история с созданием двух кутюрных коллекций для конкурса «Кутюр по-русски», – вспоминает девушка.

Она полностью посвятила себя творческому процессу. Эскизы, подбор материала, шитье – день и ночь.

Коллекция для «Кутюр по-русски». Фото: личный архив героини

«Подготовка к конкурсу заняла около года. Это было непростое, но потрясающе время, – вспоминает Кристина. – Коллекция ASTEROID B-612 прошла в финал конкурса и заняла 2-е место в номинации «Авангард».

Платье из коллекции ASTEROID B-612. Фото: Игорь Тюлькин

Примерно в это же время она решила основательно заняться фотографией, чтобы достойно преподнести свои работы, ведь сейчас – время картинок. Началось знакомство с фотографами, моделями и визажистами. Обучение Кристина прошла в одной из лучших школ для фотографов. Новые знания девушка внедрила в свою творческую деятельность. Благодаря этому сейчас Крис на всех своих съемках выступает и в качестве стилиста, и в качестве дизайнера.

Фото с платьями Кристины в Vigour Magazine. Фото: личный архив героини

«Мы стали проводить творческие съемки, где каждый мастер делал свое прекрасное дело. Так наши работы стали появляться в иностранных fashion-изданиях, например в канадском глянцевом журнале Vigour Magazine, Malvie Magazine и др. Это хорошая возможность рассказать о своем творчестве», – говорит Кристина.

Фото с платьями Кристины в Vigour Magazine. Фото: личный архив героини

«Частичка Бога»

Но где же черпать вдохновение для такой работы? Повсюду, улыбается Кристина. В природе, музыке и даже сновидениях.

Кристина Черницына. Фото: личный архив героини

«Для меня вдохновение – это частичка Бога, заложенная в каждом человеке, разбросанная повсюду, как маленькие подарочки. Тебе просто нужно быть очень чутким и собирать эти вдохновения, как яблоки в корзинку», – откровенно признается героиня.

Бывают, конечно, и времена затишья и усталости, но они не пугают Крис.

«Но это нормальные состояния человеческой природы. Невозможно постоянно быть на подъеме», – говорит она и затем раскрывает очень простой секрет: нужно отдохнуть, отправиться в путешествие, а потом начинать вторить с новыми силами.

Фото: Кристина Стяжкина

О кумирах

Девушка всегда наблюдает за миром моды и модными показами, чтобы находиться в курсе мировых дизайнерских трендов. Явных кумиров у Крис нет, но есть мастера, делом которых она восхищается.

«Еще со студенческих лет я полюбила творчество Джона Гальяно (английский модельер, известный благодаря своим эпатажным коллекциям. – Прим. ред.). Он – настоящий художник! Время его творчества в «Диор» я считаю золотым временем этого модного дома. Не так давно я открыла для себя ирландского модельера Симона Роша. Ее легкость, формы и исполнение очень близки мне!» – рассказывает Кристина.

Фото с платьями Кристины во французском журнале MALVIE Magazine. Личный архив героини

Любит она и бельгийских дизайнеров – за их особое чувство красоты.

«Дрис Ван Нотен (бельгийский кутюрье и основатель одноименного бренда. – Прим. ред.) попал в самое сердце своей коллекцией и сочетанием цветов и принтов! Из дизайнеров вечерней моды люблю Эли Сааба (ливанский дизайнер. – Прим. ред.). Ну тут без комментариев. Это великолепно!» – перечисляет девушка.

Какой будет следующая коллекция?

Сейчас Кристина работает над созданием своей новой коллекции. Эскизы уже готовы, и это опять будет нечто особенное.

Кристина в своем дизайнерском платье. Фото: личный архив героини

«У меня давно в голове сидит идея о внесении народных мотивов в современную одежду. Я даже выиграла в конкурсе эскизов с коллекцией на этническую тематику. Мне бы очень хотелось, чтоб наша русская, удмуртская, славянская аутентичность сохранилась в поколениях, не растерялась за европейскими трендами. Ведь это так красиво! Так самобытно!» – делится Крис.

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