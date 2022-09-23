Главные новости Ижевска на утро 23 сентября 2022 года: машина упавшая в раскоп и изменение тарифов на водоснабжение

Утро нужно начинать с улыбки и хороших новостей! Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 23 сентября, пятница. Впереди выходные и отдых. Синоптики обещают пасмурную погоду и до +22 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

В Ижевске с 1 июля 2023 года изменятся тарифы на водоснабжение и водоотведение

С 1 июля 2023 года в Ижевске стоимость услуг водоснабжения и водоотведения увеличится на 10%. Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на следующий год согласовали сегодня, 22 сентября, на сессии Гордумы. Окончательные тарифы утвердит региональный Минстрой в декабре текущего года. Подробнее вы можете посмотреть тут.

Автомобиль въехал в коммунальный раскоп в Ижевске

22 сентября на перекрестке улиц Автозаводской и 10 лет Октября в направлении улицы Ленина произошла дорожная авария. Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля «ВАЗ» въехал в коммунальный раскоп.

В подвалах жилых домов в Ижевске обнаружили 3 нелегальных казино

В Ижевске в подвалах жилых домов обнаружили 3 нелегальных игорных заведения. Неприметные входы были оборудованы массивными железными дверями. Для того, чтобы проникнуть в каждое из помещений, сотрудникам силовых подразделений пришлось использовать специальные средства и взламывать двери. В ходе обысков правоохранители изъяли 18 системных блоков с установленным на них игровым оборудованием, деньги и черновые записи. Всех участников преступной группы задержали; троих водворили в изолятор временного содержания, а одного из администраторов отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Подробности этого дела читайте здесь.

В Удмуртии с начала года зарегистрировано 62 случая мошенничества под предлогом оказания интимных услуг

В Удмуртии с начала 2022 года в полицию обратились 62 жертвы мошенничества под предлогом оказания услуг интимного характера.Общий ущерб от подобного рода преступлений превышает 1 миллион рублей. Подробности преступлений и статистики вы можете прочитать тут

На восстановление сгоревшего лакокрасочного завода в Ижевске потребуется порядка 500 миллионов рублей

Ранее вечером 19 сентября в Ижевске загорелось здание предприятия по производству красок Palizh. Тушили пожар до полной ликвидации порядка 9 часов. Кровля завода успела частично обрушиться. Но производство продолжит функционировать. О том как оно будет существовать дальше, «Комсомолке» рассказала генеральный директор завода Елена Телицына.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На восстановление сгоревшего лакокрасочного завода в Ижевске потребуется порядка 500 миллионов рублей

Врач посоветовал включить в рацион продукты, содержащие витамины С, А и В12