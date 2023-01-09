Последние новости Ижевска на утро 9 января: морозы и дистанционное обучение в школах

Праздники запомнились морозами Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Длинные выходные закончились, и самое время возвращаться к работе. А пока вы собираетесь, «Комсомолка» расскажет, что произошло в городе и стране, пока вы спали.

Как Ижевск переживает морозы

В этом году январь выдался холодным. Жители Ижевска страдают от обморожений, автомобилисты просят «прикурить», а кого-то буквально приходится спасать. Рассказываем, как справляются горожане, какой будет погода в ближайшие дни и действительно ли морозы аномальные.

Школы переходят на дистант

Последствие все тех же морозов: дети сегодня не идут в школу (вот повезло!). Так что ребенка сегодня на занятия можно не отводить, но стоит проследить, чтобы он сел за уроки дома.

Спасли водителя из Курска

Водитель из Курса на фуре застрял на федеральной трассе в Удмуртии. Почти сутки он сам пытался отремонтировать двигатель, но при этом не обращался в экстренные службы. На помощь пришли сотрудники ГИБДД – отогрели, вызвали скорую.

Умер заслуженный эколог

На 82-м году жизни скончался Геннадий Рудных, заслуженный эколог Удмуртии. С ним простились 7-го января.

Рост максимальной платы в детских садах

Максимальную плату за присмотр и уход за детьми в детских садах увеличили. В зависимости от города или района она разная.

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