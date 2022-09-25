Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября: Тельцы будут воплощать свои идеи, а Девы тайные желания

Не стесняйтесь показать себя. Фото: Архив «КП»

ОВЕН

То, что кажется вам лишним, внезапно станет самой необходимой вещью на свете. Присмотритесь внимательно. Богатство скоро придет в ваши руки, а здоровье наладится для новых побед.

ТЕЛЕЦ

Ваши идеи оценят, так что пришло время их реализовывать. Поток вдохновения умчит вас. Воплощая яркие образы, сама ваша жизнь становиться удивительной, а цели достигаются сами собой.

БЛИЗНЕЦЫ

У близнецов пришла пора любви. Словно весна расцветет в вашем сердце. Неожиданная встреча станет судьбоносной для вас. Отношения, которые начнутся у вас на этой неделе, подарят вам счастье.

РАК

Не унывайте, даже если небо падает. Удача на вашей стороне. Примите свои страхи и слабости. Ваша улыбка будет символом счастья и вдохновения для многих.

ЛЕВ

Сейчас не самый лучший момент, чтобы отстаивать свои позиции и спорить. Будьте мягче. Прислушиваясь к чужим словам, вам следует сделать выводы. Но не давайте давить на себя. Твердо идите по своему пути, и награда не заставит себя ждать.

ДЕВА

Вы получите небывалую финансовую прибыль благодаря своему упорству. Это принесет вашей душе удовлетворение и спокойствие. Наконец-то вы сможете осуществить тайное желание.

ВЕСЫ

Наступают перемены, и вам пора отправиться в путешествие. Отдохните от забот и расслабьтесь. Даже если впереди вас ждут трудности, ваша семья поможет вам их преодолеть.

СКОРПИОН

Обилие свежих, но неопределенных идей вскружит вам голову. Но вы пока не готовы их осуществлять. Сны наяву приведут вас к гармонии с внутренним миром, что плодотворно скажется на вашей работе.

СТРЕЛЕЦ

Вам кажется, что вы попали в порочный круг, из которого не выбраться? Это не так. Страхи за свою жизнь и здоровье близких придадут сил защитить их и себя. Не опускайте руки. В вашу дверь уже стучит счастье.

КОЗЕРОГ

Вас разрывает ревность. Умерьте свой пыл, она беспочвенна. Ваш близкий человек очень дорожит вами. Проявите к нему внимание. Оказавшись в ловушке из обманчивых чувств, вы рискуете потерять нечто важное.

ВОДОЛЕЙ

Вы перестали доверять сами себе. Что уж говорить про доверие к окружающим? Вы стремитесь занять доминирующую позицию. Оставьте это. Отношения в семье нужно выстраивать постепенно и аккуратно. Не забывайте об этом.

РЫБЫ

Стремясь помочь близкому другу, вы, сами того не заметив, подарите ему встречу с судьбой. Ну и сами вы не останетесь одиноки. Просто откройте глаза.

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