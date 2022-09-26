Главные новости Удмуртии на утро 26 сентября 2022 года: первые мобилизованные отправились в воинские части, маршрут скорого поезда Нижний Новгород – Казань продлят до Ижевска

Первые 10 резервистов из Удмуртии выехали на переподготовку в рамках частичной мобилизации. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Вспомним главные события города и республики за минувшие выходные

ПЕРВЫЕ РЕЗЕРВИСТЫ ИЗ УДМУРТИИ ОТПРАВИЛИСЬ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ В РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Первые резервисты из Удмуртии выехали на переподготовку в рамках частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, утром 24 сентября из Ижевска в воинские части отправились десять человек.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Ранее в военкоматах Ленинского, Первомайского и Завьяловского районов города им сообщили, в какую учебную часть их отправят, рассказали о сроках переподготовки и выдали сухой паек.

МАРШРУТ СКОРОГО ПОЕЗДА НИЖНИЙ НОВГОРОД – КАЗАНЬ БУДЕТ ПРОДЛЕН ДО ИЖЕВСКА

С 1 октября маршрут фирменного поезда №51/52 «Скорый» сообщением Нижний Новгород – Казань продлят до Ижевска. Поезд будет курсировать через день, большая часть поездки пройдет в ночное время.

Отправление из Нижнего Новгорода – в 20:53, прибытие в Ижевск – в 13:49 следующего дня. Обратно он будет отправляться в 17:30, прибытие в Нижний Новгород – в 06:52. Время прибытия и отправления местное.

ДВЕ ЖЕНЩИНЫ И 6-ЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ В ЯКШУР-БОДЬНСКОМ РАЙОНЕ

Вечером 24 сентября поступило сообщение, что женщина и 6-летний ребенок не вернулись к месту сбора в лесу. Происшествие произошло в районе села Чур Якшур-Бодьинского района.

Как выяснилось, две женщины, мужчина и 6-летний мальчик решили отправиться на поиски грибов. Они разделились на группы. Однако к назначенному времени одна из женщин и ребенок не вернулись к месту сбора.

Фото: ПСО «Регион 18»

На место прибыли поисковики, спасатели, представители других экстренных служб. Потеряшек удалось найти ближе к полуночи благодаря дыму от костра.

В ВАВОЖСКОМ РАЙОНЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК КАЗАЧЬЕМУ АТАМАНУ, ПОГИБШЕМУ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ

23 сентября в селе Вавож торжественно открыли бюст атамана станицы Староникольская Союза казаков-воинов России и зарубежья в Удмуртии, командира взвода огневой поддержки казачьего отряда «Дон», подъесаула Владимира Туранова.

Фото: Олег Овчинников, vk.com/id570039397

Владимир Туранов погиб в ходе специальной военной операции, посмертно представлен к ордену Мужества.

БЫВШЕМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ НАЧАЛЬНИКУ В ИЖЕВСКЕ ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ КРУПНОЙ ВЗЯТКИ

В столице Удмуртии в суд направлено уголовное дело бывшего начальника Ижевского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением. Его обвиняют в получении взятки в размере более 4 млн рублей.

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