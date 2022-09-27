Главные новости Ижевска на утро 27 сентября 2022 года: стрельба в школе №88 и пожар в банном комплексе

Утро нужно начинать с улыбки и хороших новостей. А если не получается, то хотя бы стараться Фото: Константин ИВШИН

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 27 сентября, вторник. Синоптики обещают переменную облачность и до +7 градусов тепла.

Начните этот день с новостей, произошедших в городе за последние сутки.

В школе в Ижевске произошла стрельба: учеников и учителей эвакуируют, есть пострадавшие

В Ижевске в школе №88 на улице Пушкинской произошла стрельба. Стрелявший, одетый в черное, ворвался в школу и открыл стрельбу. Охранник был убит практически в упор. Есть раненные среди детей. Учителя спрятали школьников в классах. Стрелявший некоторое время продолжал стрельбу на втором этаже. Подробнее

СК установил личность мужчины, устроившего стрельбу в школе №88 Ижевска

Следователи установили личность мужчины, устроившего стрельбу в школе №88 в Ижевске. Им оказался 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы. Сейчас в его доме проходят обыски. Проводятся необходимые следственные мероприятия, изучаются его взгляды и окружение.

Траур по погибшим в школе №88 объявлен в Удмуртии с 26 по 29 сентября

Александр Бречалов объявил о трауре после событий случившихся в школе №88 Ижевска. Он продлиться до 29 сентября. По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким пострадавших.

120 человек тушили банный комплекс под Ижевском

26 сентября, на территории СНТ «Пламя-3» под Ижевском произошел пожар в банном комплексе. В 17.05 открытое горение ликвидировали. К его тушению было привлечено 120 человек и 40 единиц техники.

«Зенит-Ижевск» одержал победу над «Ностой» в Новотроицке

25 сентября в Новотроицке прошел матч очередного тура футбольного Первенства России среди команд Второй лиги – местная «Носта» принимала ижевский «Зенит». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0.

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