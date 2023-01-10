Главные новости Ижевска на утро 10 января: подорожание проезда, двухметровый снежный ангел и шоколадный верблюд

Сегодня в Ижевске будет морозно и без осадков. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность и без осадков.
Температура воздуха -24…-26 °С. Ветер северо-западный 2-7 м/с.
А пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.
С 10 января в Ижевске проезд в общественном транспорте подорожает
Теперь предельный тариф проезда составит 29 рублей (+2 руб.), за безналичную оплату – 28 рублей (+3 руб.). Также на 7,4% поднимут цены на проездные.
4 бани сгорели в Удмуртии за последние сутки
Пожары произошли в деревне Старое Михайловское Завьяловского района,
в деревне Малая Бодья Малопургинского района, в СНТ «Василек» Завьяловского и в поселке Новый Воткинского района.
В Удмуртии нашли тело 22-летнего жителя Татарстана
31 декабря 2022 года 22-летний житель Республики Татарстан уехал из дома и не вернулся. 3 января его автомобиль «Лада Приора» нашли у одного села в Удмуртии. В салоне машины обнаружили кровь, а тело пропавшего было закопано в снег.
Жительница Ижевска вместе с кондитерами со всей России сделала шоколадного верблюда в натуральную величину
Шоколадный верблюд. Фото: предоставлено героем
Вы когда-нибудь видели верблюда из шоколада? А шоколадного верблюда в натуральную величину? Марина Ветошкина – профессиональный кондитер из Ижевска – не только видела, но и сделала его вместе с коллегами со всей России! В интервью «Комсомолке» она рассказала, сколько мешков темного лакомства ушло на его создание, что было внутри и кто его потом съел.
Двухметрового ангела из снега создал житель Удмуртии
Снежный ангел. Фото: предоставлено героем
Фотографии 2-х метровой скульптуры ангела из снега вызвали небывалый интерес пользователей соцсетей. Автором снежной фигуры стал Дмитрий Панферов из удмуртского села Якшур-Бодья.
Вот уже 20 лет мужчина занимается не только лепкой из снега и ледяными скульптурами, но и строительством с резьбой по дереву. Этот ангел является лишь эскизом для будущей скульптуры изо льда. Ее он выставит на 12 фестивале Ангелов и Архангелов, который пройдет в Ижевске с 7 по 19 января.
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