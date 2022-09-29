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Общество29 сентября 2022 3:32

Последние новости Ижевска на утро 29 сентября: похороны погибших в школе №88 и заключение директора ЧОПа

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе и стране, пока вы спали
Анастасия Захарова
28 сентября состоялись похороны погибших

28 сентября состоялись похороны погибших

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 29 сентября. Ожидаются дожди, столбик термометра поднимется всего до +5. А мы расскажем вам главные новости сегодняшнего дня.

Похороны погибших

Накануне, 28 сентября начались похороны погибших в стрельбе в школе №88. «Комсомолка» вела оттуда текстовую трансляцию.

Задержание директора ЧОПа

Появилась информация, что директора ЧОПа, который занимался охраной школы №88, задержали. В школе ранее произошла стрельба.

Фейки о сборе средств для пострадавших в школе №88

Ижевск переживает страшную трагедию. Однако появились люди, которые готовы на ней нажиться. Не переводите деньги мошенникам.

Начало отопительного сезона

Более 1800 домов Ижевска подключили к отоплению. Теперь не требуется заявки жителей, чтобы дождаться тепла.

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