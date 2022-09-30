Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После ощутимого похолодания в четверг и пятницу погода вновь решила побаловать ижевчан теплом. Потепление будет незначительным, октябрьским, но все же приятным.

Еще в понедельник синоптики удмуртского гидрометцентра сообщали, что к выходным на территорию республики начнет поступать теплый воздух с западного и юго-западного направления, в результате чего температурный фон немного повысится. Прогноз сбывается.

В субботу, 1 октября, в Ижевске будет облачно и без осадков. Днем Росгидрометцентр обещает температуру до +10 °С, а ночью – до +4 °С. Сервис «Яндекс.Погода» настаивает на +8 °С, причем как днем, так и ночью. Ветер на протяжении суток будет оставаться юго-восточным, около 2-3 м/с.

Днем в воскресенье, 2 октября, станет теплее: по данным большинства погодных интернет-сервисов, столбик термометра поднимется до +14 °С. Начнутся дожди, возможно, с самого утра. Днем сохранится слабый юго-западный ветер, а к вечеру его направление изменится на южное. Ночь также будет теплой, до +9..+13 °С, с ливнем.

В начале следующей недели потеплеет еще сильнее, до +16..+17 °С. Такие температуры могут продержаться до следующих входных.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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