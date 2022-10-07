Последние новости Ижевска на утро 7 октября 2022 года: новый главврач онкодиспансера, погоня с оружием за 17-летним водителем и интервью актрисы взрослого кино для журнала MAXIM

Обзор новостей Ижевска и Удмуртии на утро 7 октября Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 7 октября. В Ижевске до +10 °C и дожди. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события четверга.

Погоня и простреленные шины

В Глазове инспекторы ДПС попытались остановить машину, но попытался скрыться. Результатом явилась погоня на большой скорости. Сотрудники ДПС были вынуждены прострелить машине колеса, но даже это не сразу остановило лихача. За рулем обнаружился 17-летний молодой человек без прав.

Новый главврач Республиканского онкодиспансера

В Республиканском онкодиспансере назначили нового главного врача. Им стал Виктор Заварзин. Он сменил на посту Степана Ронзина, перешедшего на другую работу.

Политические изменения

5 октября в ходе первой сессии Госсовета Удмуртии 7-го созыва депутаты выбрали члена Совета Федерации от парламента в регионе – им вновь стал Юрий Федоров.

Ивана Черезова и Татьяну Ишматову выбрали вице-спикерами Госсовета Удмуртии, а Сергей Смирнов занял должность руководителя администрации главы и правительства Удмуртии.

Также Александр Бречалов издал указ, которым принял сложение полномочий правительства Удмуртии, что предусмотрено Конституцией республики.

Выздоровление пострадавших

Еще троих детей, пострадавших от стрельбы в ижевской школе № 88, выписали из больницы. Пятеро пациентов, находящихся под наблюдением федеральных врачей, также готовы вернуться домой.

Интервью в мужском журнале

Известная под псевдонимом Jia Lissa актриса кино для взрослых дала интервью мужскому журналу MAXIM (18+). Она рассказала, как строятся рабочий график и взаимодействие с коллегами, а также поделилась мыслями о родном городе – Ижевске.

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